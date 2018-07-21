Топ-10 країн, громадянство яких можна купити: ціни
У світі є 10 країн, які відкрито дозволяють купити їхнє громадянство – більшість з цих країн класифікують як офшорні.
Про це повідомляє Bloomberg.
Окрім цієї десятки, є ще країни, які дозволяють подати заявку на отримання громадянства після низки виконаних умов. Наприклад, США. Проте процедура там значно складніша, аніж просто вкладення певної суми коштів.
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Скільки потрібно коштів, щоб отримати громадянство:
- Австрія – 23,7 мільйони доларів
- Кіпр – 2,4 мільйони доларів
- Мальта – 1,1 мільйони доларів
- Туреччина – мільйон доларів
- Вануату – 226,5 тисяч доларів
- Гренада – 208,3 тисяч доларів
- Сент-Кіттс та Невіс – 150 тисяч доларів
- Сент-Люсія – 100 тисяч доларів
- Домініка – 100 тисяч доларів
- Антигуа і Барбуда – 100 тисяч доларів
Джерело: 24 Канал
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