Топ-10 країн, громадянство яких можна купити: ціни

У світі є 10 країн, які відкрито дозволяють купити їхнє громадянство – більшість з цих країн класифікують як офшорні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Окрім цієї десятки, є ще країни, які дозволяють подати заявку на отримання громадянства після низки виконаних умов. Наприклад, США. Проте процедура там значно складніша, аніж просто вкладення певної суми коштів.

Читайте також: Від Москви до Нью-Йорка: скільки закордонної нерухомості задекларували нардепи

Скільки потрібно коштів, щоб отримати громадянство: