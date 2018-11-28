Топ-10 вещей, которые должна иметь квартира миллениала

Поколение Y или миллениалов (те, кому от 17 до 35) на сегодняшний день считают самым большим по численности поколением.

Британская компания M&S провела исследование среди миллениалов Великобритании, чтобы узнать об их "жилье мечты".

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Как пишет издание Metro, более 90% опрошенных признались, что готовы пожертвовать размерами квартиры ради ее местоположения.

Британские миллениалы выделили 10 важных для них вещей, которые бы они хотели видеть рядом со своим домом.

В приоритете: хороший местный ресторан, кинотеатр, парк, тренажерный зал, кафе, хороший бар или гастропаб.

Представители поколения Y отдают предпочтение помещению на больших улицах.

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В отношении вещей, которые они хотели бы видеть непосредственно в своем доме, то топ-10 выглядит довольно справедливо с точки зрения практичности и уюта:

барная стойка на кухне; красивый вид из окна; пол с подогревом; спа-ванна; дизайн в стиле лофт; свободное пространство; уличный гриль; высокие потолки; место для работы; камин.



10 вещей, которые британские миллениалы хотят видеть в своих домах

Всего в опросе приняли участие 2000 человек в возрасте до 35 лет.

Кто такие миллениалы?

Это поколение Y или люди, которые стали активными членами общества в третьем тысячелетии, то есть родились между 1981 и 2000 годами. Миллениалов еще называют поколением интернета, смартфонов и цифровых технологий. По подсчетам аналитиков, к 2025 году они составят 75% рабочей силы во всем мире.