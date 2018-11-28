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      Топ-10 вещей, которые должна иметь квартира миллениала

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      Как выглядит квартира миллениала
      Как выглядит квартира миллениала / Getty images/Иллюстрация

      Поколение Y или миллениалов (те, кому от 17 до 35) на сегодняшний день считают самым большим по численности поколением.

      Британская компания M&S провела исследование среди миллениалов Великобритании, чтобы узнать об их "жилье мечты".

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      Как пишет издание Metro, более 90% опрошенных признались, что готовы пожертвовать размерами квартиры ради ее местоположения.

      Британские миллениалы выделили 10 важных для них вещей, которые бы они хотели видеть рядом со своим домом.

      В приоритете: хороший местный ресторан, кинотеатр, парк, тренажерный зал, кафе, хороший бар или гастропаб.

      Представители поколения Y отдают предпочтение помещению на больших улицах.

       

       

      via GIPHY

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      В отношении вещей, которые они хотели бы видеть непосредственно в своем доме, то топ-10 выглядит довольно справедливо с точки зрения практичности и уюта:

      1. барная стойка на кухне;
      2. красивый вид из окна;
      3. пол с подогревом;
      4. спа-ванна;
      5. дизайн в стиле лофт;
      6. свободное пространство;
      7. уличный гриль;
      8. высокие потолки;
      9. место для работы;
      10. камин.

      Квартира мілленіали дослідження
      10 вещей, которые британские миллениалы хотят видеть в своих домах

      Всего в опросе приняли участие 2000 человек в возрасте до 35 лет.

      Кто такие миллениалы?
      Это поколение Y или люди, которые стали активными членами общества в третьем тысячелетии, то есть родились между 1981 и 2000 годами. Миллениалов еще называют поколением интернета, смартфонов и цифровых технологий. По подсчетам аналитиков, к 2025 году они составят 75% рабочей силы во всем мире.

      Теги: Новости недвижимости Великобритания исследования
      Источник: 24 канал
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