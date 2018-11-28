Топ-10 вещей, которые должна иметь квартира миллениала
Поколение Y или миллениалов (те, кому от 17 до 35) на сегодняшний день считают самым большим по численности поколением.
Британская компания M&S провела исследование среди миллениалов Великобритании, чтобы узнать об их "жилье мечты".
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Как пишет издание Metro, более 90% опрошенных признались, что готовы пожертвовать размерами квартиры ради ее местоположения.
Британские миллениалы выделили 10 важных для них вещей, которые бы они хотели видеть рядом со своим домом.
В приоритете: хороший местный ресторан, кинотеатр, парк, тренажерный зал, кафе, хороший бар или гастропаб.
Представители поколения Y отдают предпочтение помещению на больших улицах.
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В отношении вещей, которые они хотели бы видеть непосредственно в своем доме, то топ-10 выглядит довольно справедливо с точки зрения практичности и уюта:
- барная стойка на кухне;
- красивый вид из окна;
- пол с подогревом;
- спа-ванна;
- дизайн в стиле лофт;
- свободное пространство;
- уличный гриль;
- высокие потолки;
- место для работы;
- камин.
10 вещей, которые британские миллениалы хотят видеть в своих домах
Всего в опросе приняли участие 2000 человек в возрасте до 35 лет.
Кто такие миллениалы?
Это поколение Y или люди, которые стали активными членами общества в третьем тысячелетии, то есть родились между 1981 и 2000 годами. Миллениалов еще называют поколением интернета, смартфонов и цифровых технологий. По подсчетам аналитиков, к 2025 году они составят 75% рабочей силы во всем мире.