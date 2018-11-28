Топ-10 речей, які повинна мати квартира мілленіала

Покоління Y або мілленіали (ті, кому від 17 до 35) на сьогодні вважають найбільшим за чисельністю поколінням.

Британська компанія M&S провела дослідження серед мілленіалів Великобританії, щоб дізнатись про їхнє "житло мрії".

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Як пише видання Metro, понад 90% опитаних зізнались, що готові пожертвувати розмірами квартири заради її місця розташування.

Британські мілленіали виокремили 10 важливих для них речей, які б вони хотіли бачити поруч зі своїм помешканням.

У пріоритеті: хороший місцевий ресторан, кінотеатр, парк, тренажерний зал, кав’ярні, хороший бар чи гастропаб.

Представники покоління Y віддають перевагу помешканню на великих вулицях.

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Щодо речей, які вони б хотіли бачити безпосередньо у своєму домі, то тут топ-10 виглядає доволі справедливо з погляду практичності і затишку:

барна стійка на кухні; гарний вид з вікна; підлога з підігрівом; спа-ванна; дизайн в стилі лофт; вільний простір; вуличний гриль; високі стелі; місце для роботи; камін.



10 речей, які британські мілленіали хочуть бачити у своїх помешканнях

Загалом в опитуванні взяли участь 2 тисячі людей віком до 35 років.

Хто такі мілленіали?Це покоління Y або люди, які стали активними членами суспільства у третьому тисячолітті, тобто народились між 1981 та 2000 роками. Мілленіалів ще називають поколінням інтернету, смартфонів та цифрових технологій. За підрахунками аналітиків, до 2025 року вони становитимуть 75% робочї сили у всьому світі.