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      Топ-10 речей, які повинна мати квартира мілленіала

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      Як виглядає квартира мілленіала
      Як виглядає квартира мілленіала / Getty images/Ілюстрація

      Покоління Y або мілленіали (ті, кому від 17 до 35) на сьогодні вважають найбільшим за чисельністю поколінням.

      Британська компанія M&S провела дослідження серед мілленіалів Великобританії, щоб дізнатись про їхнє "житло мрії".

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      Як пише видання Metro, понад 90% опитаних зізнались, що готові пожертвувати розмірами квартири заради її місця розташування.

      Британські мілленіали виокремили 10 важливих для них речей, які б вони хотіли бачити поруч зі своїм помешканням.

      У пріоритеті: хороший місцевий ресторан, кінотеатр, парк, тренажерний зал, кав’ярні, хороший бар чи гастропаб.

      Представники покоління Y віддають перевагу помешканню на великих вулицях.

      via GIPHY

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      Щодо речей, які вони б хотіли бачити безпосередньо у своєму домі, то тут топ-10 виглядає доволі справедливо з погляду практичності і затишку:

      1. барна стійка на кухні;
      2. гарний вид з вікна;
      3. підлога з підігрівом;
      4. спа-ванна;
      5. дизайн в стилі лофт;
      6. вільний простір;
      7. вуличний гриль;
      8. високі стелі;
      9. місце для роботи;
      10. камін.

      Квартира мілленіали дослідження
      10 речей, які британські мілленіали хочуть бачити у своїх помешканнях

      Загалом в опитуванні взяли участь 2 тисячі людей віком до 35 років.

      Хто такі мілленіали?Це покоління Y або люди, які стали активними членами суспільства у третьому тисячолітті, тобто народились між 1981 та 2000 роками. Мілленіалів ще називають поколінням інтернету, смартфонів та цифрових технологій. За підрахунками аналітиків, до 2025 року вони становитимуть 75% робочї сили у всьому світі.

      Теги: Новини нерухомості Великобританія дослідження
      Джерело: 24 канал
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