Топ-10 речей, які повинна мати квартира мілленіала
Покоління Y або мілленіали (ті, кому від 17 до 35) на сьогодні вважають найбільшим за чисельністю поколінням.
Британська компанія M&S провела дослідження серед мілленіалів Великобританії, щоб дізнатись про їхнє "житло мрії".
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Як пише видання Metro, понад 90% опитаних зізнались, що готові пожертвувати розмірами квартири заради її місця розташування.
Британські мілленіали виокремили 10 важливих для них речей, які б вони хотіли бачити поруч зі своїм помешканням.
У пріоритеті: хороший місцевий ресторан, кінотеатр, парк, тренажерний зал, кав’ярні, хороший бар чи гастропаб.
Представники покоління Y віддають перевагу помешканню на великих вулицях.
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Щодо речей, які вони б хотіли бачити безпосередньо у своєму домі, то тут топ-10 виглядає доволі справедливо з погляду практичності і затишку:
- барна стійка на кухні;
- гарний вид з вікна;
- підлога з підігрівом;
- спа-ванна;
- дизайн в стилі лофт;
- вільний простір;
- вуличний гриль;
- високі стелі;
- місце для роботи;
- камін.
10 речей, які британські мілленіали хочуть бачити у своїх помешканнях
Загалом в опитуванні взяли участь 2 тисячі людей віком до 35 років.
Хто такі мілленіали?Це покоління Y або люди, які стали активними членами суспільства у третьому тисячолітті, тобто народились між 1981 та 2000 роками. Мілленіалів ще називають поколінням інтернету, смартфонів та цифрових технологій. За підрахунками аналітиків, до 2025 року вони становитимуть 75% робочї сили у всьому світі.