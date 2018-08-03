ТОП-5 лидеров украинского авторынка: модель и цвет

За первую половину 2018 года украинцы приобрели почти 40 тысяч автомобилей. Речь идет, конечно, только о легальном рынке в Украине и покупке новых автомобилей. И, как оказалось, доминантными цветами приобретенных транспортных средств были – белый и серый.

Об этом рассказал "Укравтопром".

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Лидером среди цветов уверенно чувствует себя белый. 30% покупателей выбрали автомобили "белой масти". К слову, лидером продаж стала модель Renault Duster: 659 единиц, и именно белых, украинцы приобрели в январе – июне 2018 года.



Белый Renault Duster

25% рынка отвоевал серый цвет, а среди серых автомобилей – Audi A3, которых приобрели 374 штуки.



Серая Audi A3

И последнее "призовое" третье место рейтинга цветов занял черный. Именно в таком тоне в Украине продали 16% автомобилей, а лидером продаж стала модель Toyota Camry – 650 автомобилей.



Черная Toyota Camry

К слову, четвертое и пятое места заняли синий и коричневый цвета, но они занимают на рынке менее 10% каждый. Среди синих авто лучшим был Volkswagen Golf, а среди коричневых – Nissan Qashqai.

Напомним, что в Украине начали внедрять новые серии автомобильных знаков – в частности, в Киеве автомобилисты смогут получить номера не только АА, но и КА.