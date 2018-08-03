ТОП-5 лідерів українського авторинку: модель і колір

За першу половину 2018 року українці придбали майже 40 тисяч автомобілів. Мова йде, звісно, тільки про легальний ринок в Україні та купівлю нових автівок. І, як виявилося, домінантними кольорами придбаних транспортних засобів були – білий і сірий.

Про це розповів "Укравтопром".

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Лідером серед кольорів впевнено почувається білий. Аж 30% покупців обрали автомобілі "білої масті". До слова, лідером продажів стала модель Renault Duster: 659 одиниць, і саме білих, придбали українці у січні – червні 2018 року.



Білий Renault Duster

25% ринку відвоював сірий колір, а серед сірих автомобілів – Audi A3, яких придбали 374 штуки.



Сіра Audi A3

І останнє "призове", третє місце рейтингу кольорів посів чорний. Саме в такому тоні в Україні продали 16% автівок, а лідером продажів стала модель Toyota Camry – 650 автомобілів.



Чорна Toyota Camry

До слова, четверте та п'яте місця посіли синій та коричневий кольори, але вони займають на ринку менш за 10% кожен. Серед синіх авто кращим був Volkswagen Golf, а серед коричневих – Nissan Qashqai.

Нагадаємо, що в Україні почали впроваджувати нові серії автомобільних знаків – зокрема, у Києві автомобілісти зможуть отримати номери не лише АА, а й КА.