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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ
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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

В Україні впроваджують нові автомобільні номери: зразки

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Нові номерні знаки
Нові номерні знаки / autonews.autoua.net

В Україні почали впроваджувти нові серії автомобільних знаків.

Про це повідомляє Аutoconsulting.

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У 2004 році коди регіонів були розподілені виключно з використанням літер, що збігаються в латинському і в українському алфавітах, починаючи з Києва: АА, АВ, АС і т.д., в інтервалах АА-АХ, ВА-ВО, ВТ-ВХ, СА -СВ, СЕ-СН.

Нові номерні знаки
Нові номерні знаки

На вулицях Києва можна побачити нове серію номерних знаків КА.

Теги: Новини України Авто
Джерело: 24 Канал
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