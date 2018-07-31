В Україні впроваджують нові автомобільні номери: зразки
В Україні почали впроваджувти нові серії автомобільних знаків.
Про це повідомляє Аutoconsulting.
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У 2004 році коди регіонів були розподілені виключно з використанням літер, що збігаються в латинському і в українському алфавітах, починаючи з Києва: АА, АВ, АС і т.д., в інтервалах АА-АХ, ВА-ВО, ВТ-ВХ, СА -СВ, СЕ-СН.
Нові номерні знаки
На вулицях Києва можна побачити нове серію номерних знаків КА.
Джерело: 24 Канал
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