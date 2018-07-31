В Украине внедряют новые автомобильные номера: образцы
В Украине начали внедрять новые серии автомобильных знаков.
Об этом сообщает Аutoconsulting.
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В 2004 году коды регионов были распределены исключительно с использованием букв, которые совпадают в латинском и в украинском алфавитах, начиная с Киева: АА, АВ, АС и т.д., в интервалах АА-АХ, ВА-ВО, ВТ-ВХ, СА СВ, СЕ-СН.
Новые номерные знаки
На улицах Киева можно увидеть новую серию номерных знаков КА.
Источник: 24 Канал
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