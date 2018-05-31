ТОП-5 политических любимцев украинцев

В пятерку политиков, к которым украинцы относятся наиболее положительно, вошли Анатолий Гриценко, Андрей Садовый, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко и Владимир Гройсман.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Так, 28% опрошенных ответили, что положительно относятся к лидеру "Гражданской позиции" Анатолию Гриценко. 22% положительно относятся к мэру Львова Андрею Садовому. Далее в рейтинге симпатий разместились лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (21%), лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко (18%) и премьер-министр Украины Владимир Гройсман (17%).

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При этом негативное отношение к политикам в принципе преобладает во всех случаях. Более 50% опрошенных ответили, что отрицательно относятся к тому или иному политику.



К кому из политиков украинцы лучше относятся

В конце рейтинга – политики, которые завоевали наименьшую приверженность украинцев. Среди них – лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили (13%), секретарь СНБО Александр Турчинов (12%), председатель Верховной Рады Андрей Парубий (10%), министр внутренних дел Арсен Аваков (9%) и лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк (6%).



Политики с самым низким уровнем популярности среди украинцев

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