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ТОП-5 політичних улюбленців українців

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ТОП-5 політичних улюбленців українців

У п’ятірку політиків, до яких українці ставляться найбільш позитивно, увійшли Анатолій Гриценко, Андрій Садовий, Юлія Тимошенко, Юрій Бойко та Володимир Гройсман.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Так, 28% опитаних відповіли, що позитивно ставляться до лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка. 22% позитивно ставляться до мера Львова Андрія Садового. Далі в рейтингу симпатій розмістилися лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (21%), лідер "Опозиційного блоку" Юрій Бойко (18%) та прем'єр-міністр України Володимир Гройсман (17%).

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При цьому негативне ставлення до політиків в принципі переважає у всіх випадках. Понад 50% опитаних відповіли, що негативно ставляться до того чи іншого політика.


До кого з політиків українці ставляться найкраще

В кінці рейтингу – політики, які завоювали найменшу прихильність українців. Серед них – лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі (13%), секретар РНБО Олександр Турчинов (12%), голова Верховної Ради Андрій Парубій (10%), міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (9%) та лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк (6%).


Політики з найнижим рівнем прихильності серед українців

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Теги: Новини політики Новини України Публікації Інфографіка Рейтинги соціологічне дослідження
Джерело: 24 канал
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