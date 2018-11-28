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      Топ-5 судей-фигурантов расследований "Наши деньг", являющиеся кандидатами в Верховный суд

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      Снова в суд
      Снова в суд / bihus.info

      В августе 2018 года началась вторая волна конкурса на последние 78 должностей в новом Верховном Суде – 118 судей комиссия выбрала ранее. 189 кандидатов на должность судьи Верховного Суда, которые не прошли в первой волне конкурса, стараются попасть туда снова. Среди них – судьи, о которых рассказывали журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" в прошлых расследованиях.

      Об этом рассказали на Bihus.Info.

      Снова подается на конкурс судья Октябрьского райсуда Кривого Рога Алексей Пустовит. В прошлый раз служитель Фемиды не прошел конкурс еще на этапе анонимного тестирования, потому что перепутал варианты задания.

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      Ранее журналисты рассказывали о том, как судья Пустовит своим решением в 2014 году "выписал" людей из квартиры, потом получил и приватизировал это жилье в рамках "улучшения жилищных условий", а через год продал его. По словам судьи, он не знал, что принимал решение о снятии с регистрации жильцов именно этого жилья: "До момента прописки у меня не было информации, что именно я принимал это решение".

      Видео полного выпуска расследования в отношении судьи Алексея Пустовита:

      Судья ВХСУ Мальвина Данилова тоже намерена побороться за место в Верховном суде во второй раз. Она стала известна из-за сообщения о краже денег из загородного дома мужчины, с которым она была в отношениях. В 2016 году судья комментировала инцидент журналистам и утверждала, что грабители охотились в доме именно за ее сумкой, а вскоре оказалось, что недвижимость, из которой исчезли средства, не была указана в ее декларации. При этом, в декларации за 2017 год она все же указала эту недвижимость.


      Имение Мальвины Даниловой, которое она сначала "забыла" задекларировать

      Несмотря на неудачу на конкурсе в Верховный суд в 2017 году, Мальвина Данилова подается на конкурс снова. При этом служительница Фемиды отменила свой негативный вывод от Общественного совета добропорядочности в суде.

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      Судья Одесского апелляционного админсуда Александр Кравец в прошлом году не прошел собеседование с Высшей квалифкомиссией судей. В 2013 году судья в апелляции не отменил решение Одесского окружного админсуда о запрете проведения мирных собраний. По мнению членов ВККС, эту информацию Кравец должен был бы внести в декларацию добропорядочности, однако он этого не сделал. Сейчас судья исправил ошибку: "У меня был только один недостаток – это неверное заполнение декларации, которое было действительно ошибочным. Я его исправил сейчас. У меня нет ни одного обоснованного недостатка, который бы препятствовал участию в конкурсе".


      189 кандидатов в ВС, которые не прошли в первой волне конкурса, пытаются еще раз

      Судья Верховного Суда Украины в отставке Иван Шицкий в 2017 году не прошел в новосозданный Верховный суд по общим баллам. В отрицательном заключении Общественного совета относительно него – непонятное происхождение приобретенного имущества. В 2011 в собственности семьи судьи появился дом на почти 460 квадратных метров, при том что жена судьи Валентина Шицкая – госслужащая со скромным доходом. По словам Шицкого, на дом семья потратила около 150 тысяч долларов: "Мы смогли вместе насобирать. Вы забываете, что я работал на должности, которая не является низкооплачиваемой". Кроме этого, семья владеет еще и двумя квартирами площадью 182,1 и 259,5 "квадратов" в Киеве.

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      Судья ВХСУ Инна Алеева тоже подалась на конкурс в Верховный суд во второй раз. Имя Алеевой связывают с уголовным производством о вмешательстве в Автосистему распределения дел экс-руководителями Высшего хозяйственного суда Виктором Татьковым и Артуром Емельяновым. По материалам следствия, они вмешивались в независимое распределение дел на судей, пытаясь распределить важные, по их мнению, дела на "нужных" судей. Среди тех, кто получал в то время больше всего дел – и судья Инна Алеева. Журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" узнали, что в разгар скандала Алеева, вместе с другими работниками суда, участвовавшими в схеме с автораспределением, получила государственную квартиру.

      Видео расследования "Как судейский молоток превращается в волшебную палочку":

      Из пяти упомянутых судей, которые подались на конкурс в Верховный суд во второй раз после неудачи на первом конкурсе, Инна Алеева – единственная, кто не прошел первый этап – тестирование. Остальные же продолжают участие в конкурсе.

      Напомним, 22 ноября в эксклюзивном интервью 24 каналу о перипетиях соревнований кандидатов на кресла в важнейших судах страны, Верховном и Высшем антикоррупционном, рассказал член Общественного совета добропорядочности и адвокат Виталий Тетич.

      Что такое Верховный суд? Это высший суд в системе судоустройства Украины, который обеспечивает постоянство и единство судебной практики в порядке и способом, определенными процессуальным законом. Судебная реформа предусматривает, что в Украине будет работать классическая трехзвенная судебная система: суды первой инстанции, к которым относятся не только местные суды, но и новые высшие специализированные – Антикоррупционный и по вопросам интеллектуальной собственности, апелляционные суды и новый Верховный суд как единая кассационная инстанция. Впрочем, в отдельных редких случаях Верховный суд будет действовать и как суд первой и апелляционной инстанций.

      Теги: Новости Украины Судьи е-декларирование Новости недвижимости Расследования Коррупция Верховный суд Украины
      Источник: 24 Канал
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