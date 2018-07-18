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Топ фактов, почему россияне никогда не станут украинцами

Грани правды 159 Читати новину українською

Россияне – не украинцы. Нет смысла требовать от "них", пусть даже самых либеральных и антипутинских, становиться "нами". Российский обыватель, пусть даже самый проукраинский, будет совпадать с украинцем лишь в общем этическом контуре. Любые россияне в конечном итоге обречены мыслить интересами своей собственной страны, а не соседней.

Во время футбольного чемпионата часто осуждали россиян за поддержку национальной сборной. Их спортивное единение воспринимается, как предательство. Их футбольный азарт – как солидарность с Кремлем. Их поддержка флага-герба-игроков – как имперскость. И в этот момент хочется поставить ситуацию на паузу.

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Мы привыкли повторять, что Украина – не Россия. Но не менее справедливым будет и обратное утверждение. Требовать от российских либералов полной тождественности с украинцами было бы наивно и глупо. Хотя бы потому, что оно до боли напоминает кремлевские разговоры про "один народ".

Российский обыватель, пусть даже самый проукраинский, будет совпадать с украинцем лишь в общем этическом контуре. Он может соглашаться в оценках аннексии Крыма и вторжения на Донбасс. Желать Европы и либерализма. Мечтать о гибели империи. Но он все равно остается гражданином своей страны.

Той самой страны, у которой есть флаг. Гимн. Герб. Национальные спортивные сборные. Победы и поражения на стадионах. В конце концов, у него остается страна – которую он до последнего будет пытаться отделять от государства.

И заставить его относиться ко всему перечисленному так, как к этому относятся украинцы – было бы странно. Оптика взглядов обречена быть разной именно потому, что речь о разных странах. Именно в силу того, что Украина – не Россия. 

Обожженное войной украинское общество может хотеть, чтобы сценарий Донбасса повторился где-то в российской глубинке. Чтобы российское общество пережило ту же палитру эмоций, через которую прошлось пройти Украине. Чтобы каждый российский обыватель прошел через страх и неуверенность, с которыми пришлось столкнуться украинцам.

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Но обязан ли хотеть всего того же российский либерал? Если украинское общество хочет увидеть в российском либерале плоть от плоти самого себя – то оно попадает в ловушку. Просто потому, что любые россияне в конечном итоге обречены мыслить интересами своей собственной страны, а не соседней. Требовать от них обратного – все равно что требовать от украинца мыслить интересами Кремля. 

Украинец может отождествлять Кремль и Россию. Футбольную сборную и государственную вертикаль. Спортивную победу и имперский пиар. Но российский либерал будет до последнего защищать зазор между всеми этими понятиями. Потому что в противном случае ему и вовсе не на что будет опереться. 

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И речь сейчас не о поиске общего. Не о попытке найти объединяющее этическое. Наоборот. Речь о том, что формула "Украина не Россия" работает в обе стороны. Если мы – не они, то и они – не мы. И даже одинаковые взгляды на политику Кремля, принадлежность Крыма и ответственность за разрушенный Донбасс не сделают россиянина – украинцем. И наоборот. 

Автор: Павел Казарин
Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Видеоблоги Грани правды
Источник: 24 канал
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