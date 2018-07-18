16:39
18 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
25°C 17°C
  • четвер
    24°C 18°C
  • п'ятниця
    22°C 19°C
  • субота
    25°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Особливі стосунки Путіна і Трампа. Обливаний понеділок для Жиріновського
Вєсті Кремля
21:36, 17 липня
Вєсті.UA. Ляшко переймається кругляком. Чи винен Пашинський
Вєсті.UA
21:33, 17 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Програми Грані правди

Топ фактов, почему россияне никогда не станут украинцами

Грані правди 302 Читать новость на русском

Россияне – не украинцы. Нет смысла требовать от "них", пусть даже самых либеральных и антипутинских, становиться "нами". Российский обыватель, пусть даже самый проукраинский, будет совпадать с украинцем лишь в общем этическом контуре. Любые россияне в конечном итоге обречены мыслить интересами своей собственной страны, а не соседней.

Во время футбольного чемпионата часто осуждали россиян за поддержку национальной сборной. Их спортивное единение воспринимается, как предательство. Их футбольный азарт – как солидарность с Кремлем. Их поддержка флага-герба-игроков – как имперскость. И в этот момент хочется поставить ситуацию на паузу.

Читайте також: "Жизнь по понятиям": чем Россия отличается от других государств

Мы привыкли повторять, что Украина – не Россия. Но не менее справедливым будет и обратное утверждение. Требовать от российских либералов полной тождественности с украинцами было бы наивно и глупо. Хотя бы потому, что оно до боли напоминает кремлевские разговоры про "один народ".

Российский обыватель, пусть даже самый проукраинский, будет совпадать с украинцем лишь в общем этическом контуре. Он может соглашаться в оценках аннексии Крыма и вторжения на Донбасс. Желать Европы и либерализма. Мечтать о гибели империи. Но он все равно остается гражданином своей страны.

Той самой страны, у которой есть флаг. Гимн. Герб. Национальные спортивные сборные. Победы и поражения на стадионах. В конце концов, у него остается страна – которую он до последнего будет пытаться отделять от государства.

И заставить его относиться ко всему перечисленному так, как к этому относятся украинцы – было бы странно. Оптика взглядов обречена быть разной именно потому, что речь о разных странах. Именно в силу того, что Украина – не Россия. 

Обожженное войной украинское общество может хотеть, чтобы сценарий Донбасса повторился где-то в российской глубинке. Чтобы российское общество пережило ту же палитру эмоций, через которую прошлось пройти Украине. Чтобы каждый российский обыватель прошел через страх и неуверенность, с которыми пришлось столкнуться украинцам.

Читайте також: Почему поколению тридцатилетних придется стареть без пенсий

Но обязан ли хотеть всего того же российский либерал? Если украинское общество хочет увидеть в российском либерале плоть от плоти самого себя – то оно попадает в ловушку. Просто потому, что любые россияне в конечном итоге обречены мыслить интересами своей собственной страны, а не соседней. Требовать от них обратного – все равно что требовать от украинца мыслить интересами Кремля. 

Украинец может отождествлять Кремль и Россию. Футбольную сборную и государственную вертикаль. Спортивную победу и имперский пиар. Но российский либерал будет до последнего защищать зазор между всеми этими понятиями. Потому что в противном случае ему и вовсе не на что будет опереться. 

Читайте також: Ловушка для ультраправых: чем опасна национальная однородность

И речь сейчас не о поиске общего. Не о попытке найти объединяющее этическое. Наоборот. Речь о том, что формула "Украина не Россия" работает в обе стороны. Если мы – не они, то и они – не мы. И даже одинаковые взгляды на политику Кремля, принадлежность Крыма и ответственность за разрушенный Донбасс не сделают россиянина – украинцем. И наоборот. 

Автор: Павло Казарін
Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Відеоблоги Грані правди
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Топ фактов, почему россияне никогда не станут украинцами
сьогодні, 16:00 Топ фактов, почему россияне никогда не станут украинцами
Павло Казарін 295
Які міста України можуть залишитись без води: карта
сьогодні, 15:58 Які міста України можуть залишитись без води: карта
1646
Фанатка зброї, Росії і Трампа: що відомо про шпигунку Марію Бутіну та чим вона займалась у США
сьогодні, 15:59 Фанатка зброї, Росії і Трампа: що відомо про шпигунку Марію Бутіну та чим вона займалась у США
987
Нажахана та схвильована: Меланія Трамп здивувала мережу виразом обличчя після зустрічі з Путіним
сьогодні, 15:04 Нажахана та схвильована: Меланія Трамп здивувала мережу виразом обличчя після зустрічі з Путіним
2952
Правда та міфи про військовий бюджет України
сьогодні, 14:59 Правда та міфи про військовий бюджет України
Блог Медіа 470
Путіну запропонували вигідний план капітуляції: екс-глава розвідки розповів деталі
 23 січня , 10:59
Ми дотиснули Путіна, – Порошенко
 1 квітня , 15:20
Київ стоїть у 10-бальних заторах: карта
 1 березня , 15:37
Солдат почесної варти прокоментував вчинок Порошенка з його шапкою
 15 березня , 07:59
Могла ли военная операция Украины защитить Крым от российской оккупации
 20 березня , 16:00
Москва обречена: опасения Украины о союзе России и США напрасны
 18 квітня , 13:01
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук