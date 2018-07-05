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Ловушка для ультраправых: чем опасна национальная однородность

Грані правди 172 Читать новость на русском

Жизнь в Крыму приучала к разным разрезам глаз. К разным скулам и генотипам. К разным именам, в конце концов. В школе ты сидел за одной партой с Дилявером. В университете учился с Эмине и Сервером. Работал вместе с Османом и Мустафой. А Киев отличался гомогенностью.

Первое, что бросилось мне в глаза после переезда в Киев – его однородность.

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Можно, конечно, было поехать на Троещинский рынок и найти вьетнамцев. Или заглянуть на Татарку – и обнаружить мечеть. Но эту инаковость тут приходилось искать. Она не дана в повседневных ощущениях улиц. Но вся эта однородность стала возможной лишь благодаря нашей бедности. Трудовые мигранты не ехали в Украину лишь потому, что соседние столицы давали больше возможностей. В итоге украинская реальность оставалась девственно однородной. 


Украинские трудовые мигранты

Как только Украина начнет богатеть – все изменится. Как только появится спрос на рабочие руки – начнется трудовая миграция. Как только зарплаты станут расти – сюда начнут приезжать люди.

И это будут носители иных традиций. Иных конфессий. Иных привычек. Иной внешности. Они будут селиться рядом. Экономить на быте. Копить и отсылать деньги домой. Они будут разительно выделяться из привычного социально-этнического ландшафта. Размывать единообразие. Они будут молиться иным богам. Отмечать собственные праздники. Соблюдать иные традиции. Они не будут похожи на нас, а мы не будем похожи на них. 

Среди них тоже будут попадаться преступники. Алкоголики. Наркоманы. И каждый редактор новостной ленты окажется перед соблазном прописать национальность фигурантам полицейских сводок.

Чем богаче будет становиться страна, тем больше таких людей будет на улицах украинских городов. Это простая логика трудовой миграции, в рамках которой сами украинцы едут штурмовать рабочие места в Польше или Чехии. Просто на их места в Украине будут приезжать соседи из более бедных стран.

Понимают ли это ультраправые?


Митинг ультраправых в Киеве

Понимают ли они, что наша однородность – следствие нашей бедности? Что экономический рост неизбежно приведет к трудовой миграции? Что чем богаче мы станем – тем больше акцентов будет звучать на наших улицах?

Мечта о славянском море от Донецка до Ужгорода – это мечта о нищете. Той самой, что делает вектор миграции односторонним. Любой экономический рост создаст в Украине трудовые диаспоры.

Хотите однородности – готовьтесь быть бедными. Хотите единообразия – не требуйте процветания. Мечтаете о гомогенности – учтите, что она идет в комплекте с прозябанием. 

Автор: Павло Казарін
Теги: Новини України Новини політики Відеоблоги Грані правди Іммігранти
Джерело: 24 канал
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