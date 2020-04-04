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      Топ-менеджер Ахметова стал советником Шмыгаля по вопросам энергетики, – СМИ

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      Ігор Маслов (посередині) / Схеми

      Игорь Маслов, занимавший руководящие должности в компаниях олигарха Рината Ахметова, стал внештатным советником главы правительства Дениса Шмыгаля. Он будет консультировать его по вопросам энергетики.

      Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на джерела у Міненергетики та компанії Ахметова ДТЕК.

      Цікаво Ахметов надолужує втрачене: спецмито на імпорт з Росії підсадить Україну на голку олігарха

      За даними журналістів, Ігор Маслов, 3 квітня, вже брав участь у нараді щодо ситуації на ринку електроенергії у Міністерстві енергетики під головуванням Віталія Шубіна – т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля України.

      Водночас офіційно в Кабінеті міністрів та ДТЕК призначення Ігоря Маслова не коментують. У пресслужбі уряду пообіцяли надати відповідь пізніше.

      У ДТЕК також офіційно уникнули прямої відповіді на запитання щодо призначення колишнього топменеджера радником прем’єр-міністра. Там також відзначили його професійність.

      Що відомо про Ігоря Маслова

      • Маслов довгий час працював на керівних посадах у структурах холдингу СКМ Ріната Ахметова. Починав він ще з 2000-их років. У 2003-2005 роках працював у ТОВ "Сервіс-Інвест" (зараз "ДТЕК Високовольтні мережі"), потім, з 2005 по 2007 – у корпорації ДТЕК.
      • Пізніше, з 2012 по 2017 роки Маслов був директором з дистрибуції та збуту електроенергiї ТОВ "ДТЕК", у 2017-2019 роках – керівником офісу зі стратегічних проєктів "ДТЕК Енерго", у 2014-2019 роках – виконував обов’язки генерального директора ПАТ "ДТЕК Крименерго".
      • Також Маслов працював у наглядових радах "ДТЕК Донецькобленерго", "ДТЕК ПЕМ – Енерговугілля", "Київенерго".

      Відзначимо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль також раніше працював директором Бурштинської ТЕС зі структури компанії ДТЕК, якою володіє Рінат Ахметов.

      Що відомо про суперництво олігархів за вплив на Зеленського

      • Авторитетне американське видання Financial Times опублікувало статтю "Українські олігархи борються за вплив на президента". За інформацією видання, український олігарх Рінат Ахметов нарощує свій вплив в орбіті Президента України Володимира Зеленського. Ахметов потрібен главі держави у прагненні президента завершити війну на Донбасі.
      • Це пов'язано з тим, що олігарх, у разі повернення окупованих територій під контроль України, може запропонувати гарантії зайнятості тисячам людей. Автор статті із посиланням на дипломатів країн Заходу, прогнозує, що Ахметов стане частиною будь-якої мирної угоди на Донбасі.
      • Лояльність Ахметова до Зеленського підтверджує і те, що телеканали олігарха дуже поблажливі до команди президента. Тим самим Ахметов надає президенту альтернативу своєму конкуренту, олігарху Ігорю Коломойському, який підтримав зліт нового українського лідера аналогічною хвилею корисного ефірного часу (мовиться про телеканал "1+1").
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Ринат Ахметов Новости Украины
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