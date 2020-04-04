Топменеджер Ахметова став радником Шмигаля з питань енергетики, – ЗМІ

Ігор Маслов, який займав керівні посади в компаніях олігарха Ріната Ахметова, став позаштатним радником глави уряду Дениса Шмигаля. Він консультуватиме його з питань енергетики.

Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на джерела у Міненергетики та компанії Ахметова ДТЕК.

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За даними журналістів, Ігор Маслов, 3 квітня, вже брав участь у нараді щодо ситуації на ринку електроенергії у Міністерстві енергетики під головуванням Віталія Шубіна – т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля України.

Водночас офіційно в Кабінеті міністрів та ДТЕК призначення Ігоря Маслова не коментують. У пресслужбі уряду пообіцяли надати відповідь пізніше.

У ДТЕК також офіційно уникнули прямої відповіді на запитання щодо призначення колишнього топменеджера радником прем’єр-міністра. Там також відзначили його професійність.

Що відомо про Ігоря Маслова

Маслов довгий час працював на керівних посадах у структурах холдингу СКМ Ріната Ахметова. Починав він ще з 2000-их років. У 2003-2005 роках працював у ТОВ "Сервіс-Інвест" (зараз "ДТЕК Високовольтні мережі"), потім, з 2005 по 2007 – у корпорації ДТЕК.

Пізніше, з 2012 по 2017 роки Маслов був директором з дистрибуції та збуту електроенергiї ТОВ "ДТЕК", у 2017-2019 роках – керівником офісу зі стратегічних проєктів "ДТЕК Енерго", у 2014-2019 роках – виконував обов’язки генерального директора ПАТ "ДТЕК Крименерго".

Також Маслов працював у наглядових радах "ДТЕК Донецькобленерго", "ДТЕК ПЕМ – Енерговугілля", "Київенерго".

Відзначимо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль також раніше працював директором Бурштинської ТЕС зі структури компанії ДТЕК, якою володіє Рінат Ахметов.

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