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Топ-шпиона КНДР отправили в США: якобы для подготовки встречи с Трампом

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Встреча Трампа с Ким Чен Ыном была запланирована на 12 июня
Встреча Трампа с Ким Чен Ыном была запланирована на 12 июня / Коллаж из соцсетей

Бывший глава шпионского агентства Северной Кореи, который теперь является одним из старших чиновников КНДР, отправился в США.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информацию южнокорейского агентства новостей Yonhap.

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По данным издания, северокорейских чиновник отправился в США после того, как находился с визитом в Пекине.

СМИ предполагают, что экс-шпиона отправили для подготовки переговоров между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

До этого Ким Чен Муж тесно сотрудничал по вопросу переговоров с Южной Кореей, поэтому его визит в США указывает на то, что подготовка к историческому саммиту продвигается вперед,
– говорится в сообщении.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что 27 мая группа американских официальных лиц прибыла в Северную Корею для переговоров о подготовке к саммиту с участием Трампа и Ким Чен Ына.

Напомним, 24 мая Дональд Трамп объявил об отмене саммита глав обеих стран, а уже 26 мая лидеры северном и южном Корей провели незапланированную встречу. Впоследствии Ким Чен Ин заявил, что саммит между КНДР и США таки состоится.

Теги: Ким Чен Ын Дональд Трамп КНДР Новости США Новости политики
Источник: 24 Канал
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