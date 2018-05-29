Топ-шпиона КНДР отправили в США: якобы для подготовки встречи с Трампом
Бывший глава шпионского агентства Северной Кореи, который теперь является одним из старших чиновников КНДР, отправился в США.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информацию южнокорейского агентства новостей Yonhap.
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По данным издания, северокорейских чиновник отправился в США после того, как находился с визитом в Пекине.
СМИ предполагают, что экс-шпиона отправили для подготовки переговоров между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.
До этого Ким Чен Муж тесно сотрудничал по вопросу переговоров с Южной Кореей, поэтому его визит в США указывает на то, что подготовка к историческому саммиту продвигается вперед,
– говорится в сообщении.
Ранее издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что 27 мая группа американских официальных лиц прибыла в Северную Корею для переговоров о подготовке к саммиту с участием Трампа и Ким Чен Ына.
Напомним, 24 мая Дональд Трамп объявил об отмене саммита глав обеих стран, а уже 26 мая лидеры северном и южном Корей провели незапланированную встречу. Впоследствии Ким Чен Ин заявил, что саммит между КНДР и США таки состоится.
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