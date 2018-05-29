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Топ-шпигуна КНДР відправили до США: нібито для підготовки зустрічі з Трампом

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Зустріч Трампа з Кім Чен Ином була запланована на 12 червня
Зустріч Трампа з Кім Чен Ином була запланована на 12 червня / Колаж із соцмереж

Колишнього голову шпигунського агентства Північної Кореї, який тепер є одним зі старших чиновників КНДР, відправився до США.

Про це інформує агентство Reuters з посиланням на інформацію південнокорейського агентства новин Yonhap.

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За даними видання, північнокорейських чиновник відправився до США після того, як перебував з візитом у Пекіні.

ЗМІ припускають, що екс-шпигуна відправили для підготовки переговорів між лідером КНДР Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом.

До цього Кім Йон Чол тісно співпрацював у питанні перемовин з Південною Кореєю, тож його візит до США вказує на те, що підготовка до історичного саміту просувається вперед,
– йдеться у повідомленні.

Раніше видання The Washington Post з посиланням на власні джерела повідомила, що 27 травня група американських офіційних осіб прибула до Північної Кореї для переговорів про підготовку до саміту за участю Трампа і Кім Чен Ина.

Нагадаємо, 24 травня Дональд Трамп оголосив про скасування саміту глав обох країн, а вже 26 травня лідери Північої і Південної Корей провели незаплановану зустріч. Згодом Кім Чен ИН заявив, що саміт між КНДР та США таки має відбутись.

Теги: Новини США КНДР Дональд Трамп Кім Чен Ин Новини політики
Джерело: 24 Канал
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