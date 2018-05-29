Дональд Трамп готує "сюрприз" Північній Кореї, – The Wall Street Journal

Американський президент Дональд Трамп готує новий пакет санкцій проти КНДР, Китаю і Росії.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal посилаючись на джерела в адміністрації.

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Спочатку санкції планували ввести тільки проти Пхеньяну, втім потім до списку додали ті країни, які продовжують працювати з КНДР. Загалом до нього потраплять три десятки російських і китайських підприємств.

Міністерство фінансів підготувало пакет із санкціями, націленими проти 30 об’єктів, у тому числі російських і китайських підприємств,

– зазначило джерело видання.

Додамо, на таке рішення Трампа спровокувало скасування його зустрічі з північнокорейським лідером. Утім, переговори з Пхеньяном продовжують, тому дату введення санкцій поки не повідомляють.

Білий дім був готовий оголосити про посилений режим санкцій у вівторок, але в понеділок вирішив відкласти ці кроки на невизначений термін з огляду на продовження переговорів з Північною Кореєю,

– повідомив ресурс.

Нагадаємо, 24 травня Трамп скасував саміт глав обох країн, а вже 26 травня лідери Північої і Південної Корей провели незаплановану зустріч. Після цього Кім Чен Ин заявив, що саміт КНДР і США має відбутися.