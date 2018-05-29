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Дональд Трамп готовит "сюрприз" Северной Корее, – The Wall Street Journal

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / time.com

Американский президент Дональд Трамп готовит новый пакет санкций против КНДР, Китая и России.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal ссылаясь на источники в администрации.

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Сначала планировали ввести санкции только против Пхеньяна, но потом в список добавили те страны, которые продолжают работать с КНДР. Всего в него попадут три десятка российских и китайских предприятий.

Министерство финансов подготовило пакет с санкциями, направленными против 30 объектов, в том числе российских и китайских предприятий,
– отметил источник издания.

Добавим, на такое решение Трампа спровоцировало отмена его встречи с северокорейским лидером. Впрочем, переговоры с Пхеньяном продолжаются, поэтому дату введения санкций пока не сообщают.

Белый дом был готов объявить об усиленном режиме санкций во вторник, но в понедельник решил отложить эти действия на неопределенный срок ввиду продолжения переговоров с Северной Кореей,
– сообщил ресурс.

Напомним, 24 мая Трамп отменил саммит глав обеих стран, а уже 26 мая лидеры Северной и Южной Корей провели незапланированную встречу. После этого Ким Чен Ын заявил, что саммит КНДР и США должен состояться.

Теги: КНДР Новости США Дональд Трамп Новости политики Санкции
Источник: 24 Канал
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