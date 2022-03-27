Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, как люди выживали без воды и еды и как враг пытается уничтожить волонтеров, желающих помочь горожанам.

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На 9 день войны уже не было света, тепла и воды

По словам Бойченко, еще в первую неделю оккупанты разрушили все 15 вводов электроэнергии в городе.

С 5 дня войны мы пытались так или иначе восстанавливать электроэнергию, но на 7 день остались без света. Соответственно, мы потеряли и тепло,

– сказал мэр Мариуполя.

Он отметил, что оккупанты прекрасно понимали, какие в городе есть источники водоснабжения. И еще до начала активной фазы войны был перебит один источник, который давал 70% объема воды. Перебили электрический насос, который качал воду в Мариуполь. Впоследствии повредили и резервный источник водоснабжения. Да, на 9 день войны город остался без воды, а впоследствии и без газа.

С 21 марта люди жили в информационном вакууме и не понимали, что происходит, потому что рашисты уничтожили последний источник связи в городе.

Снег и дожди стали водой для мариупольцев

С 9 дня войны Мариуполь остался без воды. Когда коммунальные службы могли работать, власти города организовывали привоз бочек с водой. Но это было тогда, когда центр и левый берег были доступны.

Очереди выстраивались километровые. Потом пришлось топить снег и собирать дождевую воду. Находили источники. Так сегодня, к сожалению, и живет город,

– рассказал Бойченко.

Волонтеры исчезают с радаров

В заблокированном Мариуполе находились волонтеры, которые пытались помочь людям с продуктами питания. Но они исчезают с радаров и потом долгое время их не могут найти.

Приехал мужчина с машиной хлеба – расстреляли. Другой приехал с волонтерской помощью – ему сожгли машину. Приехали три волонтера с гуманитаркой – машину отобрали,

– рассказал мэр Мариуполя.

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