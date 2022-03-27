Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, як люди виживали без води та їжі та як ворог намагається знищити волонтерів, які хочуть допомогти містянам.

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На 9 день війни вже не було світла, тепла та води

За словами Бойченка, ще у перший тиждень окупанти зруйнували усі 15 вводів електроенергії у місті.

З 5-го дня війни ми намагалися так чи інакше відновлювати електроенергію, але на 7-ий день залишилися без світла. Відповідно, ми втратили й тепло,

– сказав мер Маріуполя.

Він зазначив, що окупанти чудово розуміли, які у місті є джерела водопостачання. І ще до початку активної фази війни перебили одне джерело, яке давало 70% обсягу води. Перебили електричний насос, який качав воду до Маріуполя. Згодом пошкодили і резервне джерело водопостачання. Так, на 9-тий день війни місто залишилися без води, а згодом і без газу.

Із 21 березня люди жили в інформаційному вакуумі та не розуміли, що відбувається, адже рашисти знищили останнє джерело зв'язку у місті.

Сніг та дощі стали водою для маріупольців

Із 9 дня війни Маріуполь залишився без води. Коли комунальні служби могли працювати, влада міста організовувала привезення бочок із водою. Але це було тоді, коли ще центр і лівий берег були доступні.

Черги вишиковувалися кілометрові. Потім довелося топити сніг та збирати дощову воду. Знаходили джерела. Так сьогодні, на жаль, і мешкає місто,

– розповів Бойченко.

Волонтери зникають з радарів

У заблокованому Маріуполі були волонтери, які намагаються допомогти людям з продуктами харчування. Але вони зникають з радарів і згодом довгий час їх не можуть знайти.

Приїхав чоловік з машиною хліба – розстріляли. Інший приїхав із волонтерською допомогою – йому спалили машину. Приїхали троє волонтерів із гуманітаркою – машину відібрали,

– розповів мер Маріуполя.

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