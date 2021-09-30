Топливный кризис в Великобритании: заденет ли дефицит Украину

Великобритания столкнулся с нехваткой бензина практически по всей стране. На заправочных станциях выстраиваются очереди из автомобилистов, которые пытаются запастись дефицитным горючим.

В результате улицы многих городов страны оказались заблокированы длинными пробками. Многие АЗС сообщают, что спрос на бензин и дизель за последние несколько дней вырос на 400%.

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Работники важных сфер встревожены

На фоне нехватки топлива встревожились работники критически важных сфер – врачи и пожарные. Они просят правительство предоставить им особые льготы на покупку бензина. Например, выделить отдельные АЗС на которых будут заправляться только они.

Кстати, дошло до того, что даже скорые помощи не всегда могут заправиться бензином. Поэтому больницы попросту пытаются отправлять больных в те регионы, где вопрос бензина не стоит так остро.

Однако в правительстве утверждают, что как такого дефицита топлива и вовсе нет. Премьер-министр Борис Джонсон изо всех сил пытается успокоить граждан и просит прекратить беспорядочно скупать бензин.



Борис Джонсон пытается успокоить граждан / Фото DPA

Вообще это напоминает уже классическую украинскую ситуацию. Как только в СМИ появляются сообщения о том, что на Украину надвигается кризис, с полок супермаркетов сразу пропадает вся гречка. Только у британцев – это бензин.

Что стало причиной кризиса

Здесь мы подходим к истинным причинам того, что уже объявили "топливным кризисом" в Великобритании. Не хватает вовсе не бензина, а водителей.

По заверениям британских топливных компаний, и бензина, и дизеля в стране предостаточно. Вот только его попросту некому доставлять на заправки. Все верно – именно нехватка водителей грузовиков привела к дефициту горючего по всей стране.

Более того, не только бензин, но и продукты в супермаркеты некому доставлять. Дальнобойщики, как-будто закончились.

На данный момент в Великобритании не хватает около 100 тысяч водителей грузовиков. Критики правительства тут же разразились обвинениями, что эту проблему можно было проследить уже давно.

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Также причиной нехватки водителей называют Brexit. После того, как Великобритания вышла из Евросоюза, около 20 тысяч водителей покинули страну.

Теперь их работа усложнилась еще дополнительной бюрократической волокитой и получением специальных рабочих виз, а это, как минимум, дополнительные расходы.

Как власть решает проблему

Власти Великобритании пытаются это исправить, а потому уже объявили о выдаче временных виз для иностранных водителей грузовиков. Таким образом хотят привлечь до 5 тысяч сотрудников.

Однако к этой идее многие настроены скептически.

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Если возникнет уж совсем непреодолимый коллапс, то власти готовы буквально пересадить за руль грузовиков военных, которые будут развозить бензин. Но, этого похоже удастся избежать.

Заденет ли дефицит Украину

Уже сегодня власти заявляют, что ситуация стабилизируется. Паника в народе тоже постепенно утихает. Даже работники АЗС сообщают, что спрос на бензин сейчас превышает стандартный всего на 40%.

Потому с уверенностью можно сказать одно – если вы переживали, что этой топливный дефицит по цепочке поразит весь мир, то можете спокойно выдохнуть.

В очередной раз мы стали свидетелями того, как огромная проблема появилась из нескольких, на первых взгляд незначительных вещей. То ли по невнимательности, то ли из-за банального безразличия властей.