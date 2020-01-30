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      Топливо в Украине подешевело на 2 гривны, – Гончарук

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      Гончарук рассказал, благодаря чему в Украине на 2 гривны подешевело горючее / kmu.gov.ua

      Цена на дизельное топливо и бензин в Украине за месяц снизилась в среднем на 2 гривны. Все благодаря борьбе с незаконными автозаправочными станциями, которые или закрыли, или они получили лицензии на официальную работу.

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил в своем телеграмме, что правительство продолжает борьбу с незаконными АЗС.

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      Что это дает людям? Просто в цифрах. Ежедневные расходы украинцев на топливо уменьшились на 16,5 миллиона гривен, или на 511 миллионов гривен в месяц. Более того, за месяц официальные продажи горючего увеличились на 6%, а это значит, что увеличилось и количество налогов, уплачиваемых в бюджет,
      – отметил Гончарук.

      Правоохранители и контролирующие органы уже проверили почти 4 тысячи нелегальных АЗС по всей Украине. Часть из них закрыли, другие же получили лицензии на официальную работу.

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      Глава правительства также рассказал, что в Луганской и Николаевской областях продажа топлива увеличилась на 15%, а в Винницкой, Днепропетровской и Черкасской – на 14%.

      "Отдельно хочу обратить внимание. Мы знаем о путях попадания нелегального топлива на рынок. Мы видим все изменения на рынке, поэтому закрыть АЗС на одной улице и открыть на соседней – не получится", – подытожил он.

       

      Как правительство борется с незаконными АЗС? Представители компаний-участниц топливного рынка утверждают, что почти 25% автозаправочных станций в Украине работают вне закона. Кроме того, действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.

      Премьер-министр Алексей Гончарук и президент Владимир Зеленский пообещали жестко бороться с нелегальным рынком топлива. С начала 2020 года в 9 областях выявили и пресекли деятельность более 400 нелегальных заправок, а в целом – почти 700.

      Кроме того, после встречи с Зеленским в конце декабря сети АЗС начали снижать цену на топливо.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Цены Деньги Горючее Алексей Гончарук Энергетика
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