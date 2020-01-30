Пальне в Україні подешевшало на 2 гривні, – Гончарук

Ціна на дизельне пальне та бензин в Україні за місяць знизилась в середньому на 2 гривні. Усе завдяки боротьбі з незаконними автозаправними станціями, які або закрили, або отримали ліцензії на офіційну роботу.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук наголосив у своєму телеграмі, що уряд продовжує боротьбу з незаконними АЗС.

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Що це дає людям? Просто в цифрах. Щоденні витрати українців на пальне зменшились на 16,5 мільйона гривень, або на 511 мільйонів гривень на місяць. Більше того, за місяць офіційні продажі пального збільшились на 6%, а це означає, що збільшилась і кількість податків, які сплачуються в бюджет,

– відзначив Гончарук.

Правоохоронці та органи контролю вже перевірили майже 4 тисячі нелегальних АЗС по всій Україні. Частину з них закрили, інші ж отримали ліцензії на офіційну роботу.

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Глава уряду також розповів, що у Луганській та Миколаївській областях продаж пального збільшився на 15%, а у Вінницькій, Дніпропетровській та Черкаській – на 14%.

"Окремо хочу звернути увагу. Ми знаємо про шляхи потрапляння нелегального палива на ринок. Ми бачимо всі зміни на ринку, тому закрити АЗС на одній вулиці і відкрити на сусідній – не вийде", – підсумував він.

Як уряд бореться з незаконними АЗС? Представники компаній-учасниць паливного ринку переконують, що майже 25% автозаправних станцій в Україні працюють поза законом. Крім того, діють нелегальні нафтопереробні заводи.



Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та президент Володимир Зеленський пообіцяли жорстко боротися з нелегальним ринком палива. Від початку 2020 року в 9 областях виявили та припинили діяльність понад 400 нелегальних заправок, а загалом – майже 700.



Окрім того, після зустрічі з Зеленським наприкінці грудня мережі АЗС почали знижувати ціну на пальне.