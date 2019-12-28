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      Зеленський підписав закон щодо акцизів на пальне та спирт

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      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо покращення адміністрування акцизного податку. Документ із його підписом було повернуто 27 грудня.

      18 грудня депутати Верховної Ради у другому читанні та в цілому схвалили проєкт закону №2317 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо покращення адміністрування акцизного податку)". За документ у повторному другому читанні проголосували 316 народних обранців.

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      Як зазначено на сторінці вищезазначеного законопроєкту на сайті Верховної Ради, 27 грудня його було повернуто з підписом президента Володимира Зеленського.

      Загалом цей документ передбачає вдосконалення роботи системи електронного адміністрування реалізації пального та етилового спирту (СЕАРПСЕ), а також спрощення умов ліцензування для суб'єктів господарювання.

      Про що мовиться у проєкті закону щодо покращення адміністрування акцизного податку

      • переглянуто терміни та порядок застосування штрафних санкцій за порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах,
      • визначено випадки, у яких складають зведені акцизні накладні, та змінено термін для їх реєстрації до 15 календарних днів,
      • надано можливість підприємствам роздрібної торгівлі самостійно обирати спосіб складання акцизних накладних у разі відпуску через колонки (щоденну чи зведену),
      • скасовано вимогу щодо облаштування рівнемірами-лічильниками резервуарів на виробництво пального під час очищення коксового газу,
      • для промислових споживачів подовжено термін подання довідки форми 2 до 15 календарних днів;
      • уточнено кількість і види ознак для акцизних накладних для полегшення обліку та систематизації використаних обсягів пального,
      • передбачено можливість оформлення векселя для авіаційних бензинів з терміном погашення до 270 днів.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Законодавство Алкоголь Алкогольний ринок Пальне Володимир Зеленський Президент України
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