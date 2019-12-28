Зеленський підписав закон щодо акцизів на пальне та спирт

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо покращення адміністрування акцизного податку. Документ із його підписом було повернуто 27 грудня.

18 грудня депутати Верховної Ради у другому читанні та в цілому схвалили проєкт закону №2317 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо покращення адміністрування акцизного податку)". За документ у повторному другому читанні проголосували 316 народних обранців.

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Як зазначено на сторінці вищезазначеного законопроєкту на сайті Верховної Ради, 27 грудня його було повернуто з підписом президента Володимира Зеленського.

Загалом цей документ передбачає вдосконалення роботи системи електронного адміністрування реалізації пального та етилового спирту (СЕАРПСЕ), а також спрощення умов ліцензування для суб'єктів господарювання.

Про що мовиться у проєкті закону щодо покращення адміністрування акцизного податку

переглянуто терміни та порядок застосування штрафних санкцій за порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах,

визначено випадки, у яких складають зведені акцизні накладні, та змінено термін для їх реєстрації до 15 календарних днів,

надано можливість підприємствам роздрібної торгівлі самостійно обирати спосіб складання акцизних накладних у разі відпуску через колонки (щоденну чи зведену),

скасовано вимогу щодо облаштування рівнемірами-лічильниками резервуарів на виробництво пального під час очищення коксового газу,

для промислових споживачів подовжено термін подання довідки форми 2 до 15 календарних днів;

уточнено кількість і види ознак для акцизних накладних для полегшення обліку та систематизації використаних обсягів пального,

передбачено можливість оформлення векселя для авіаційних бензинів з терміном погашення до 270 днів.

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