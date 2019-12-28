Зеленский подписал закон об акцизах на топливо и спирт

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об улучшении администрирования акцизного налога. Документ с его подписью был возвращен 27 декабря.

18 декабря депутаты Верховной Рады во втором чтении и в целом одобрили проект закона №2317 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно улучшения администрирования акцизного налога)". За документ в повторном втором чтении проголосовали 316 народных избранников.

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Как указано на странице вышеупомянутого законопроекта на сайте Верховной Рады, 27 декабря он был возвращен с подписью президента Владимира Зеленского.

В целом этот документ предусматривает совершенствование работы системы электронного администрирования реализации топлива и этилового спирта (СЕАРПСЕ), а также упрощение условий лицензирования для субъектов хозяйствования.

О чем говорится в проекте закона об улучшении администрирования акцизного налога

пересмотрены сроки и порядок применения штрафных санкций за нарушение правил учета, производства и оборота горючего или спирта этилового на акцизных складах,



определены случаи, в которых составляют сводные акцизные накладные, и изменен срок их регистрации до 15 календарных дней,



предоставлена возможность предприятиям розничной торговли самостоятельно выбирать способ составления акцизных накладных при отпуске через колонки (ежедневную или сводную),



отменено требование об обустройстве уровнемерами-счетчиками резервуаров на производство горючего при очистке коксового газа,



для промышленных потребителей продлен срок подачи справки формы от 2 до 15 календарных дней;



уточнено количество и виды признаков для акцизных накладных для облегчения учета и систематизации использованных объемов топлива,



предусмотрена возможность оформления векселя для авиационных бензинов со сроком погашения до 270 дней.

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