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      Зеленский подписал закон об акцизах на топливо и спирт

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      Владимир Зеленский / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об улучшении администрирования акцизного налога. Документ с его подписью был возвращен 27 декабря.

      18 декабря депутаты Верховной Рады во втором чтении и в целом одобрили проект закона №2317 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно улучшения администрирования акцизного налога)". За документ в повторном втором чтении проголосовали 316 народных избранников.

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      Как указано на странице вышеупомянутого законопроекта на сайте Верховной Рады, 27 декабря он был возвращен с подписью президента Владимира Зеленского.

      В целом этот документ предусматривает совершенствование работы системы электронного администрирования реализации топлива и этилового спирта (СЕАРПСЕ), а также упрощение условий лицензирования для субъектов хозяйствования.

      О чем говорится в проекте закона об улучшении администрирования акцизного налога

      • пересмотрены сроки и порядок применения штрафных санкций за нарушение правил учета, производства и оборота горючего или спирта этилового на акцизных складах,
         
      • определены случаи, в которых составляют сводные акцизные накладные, и изменен срок их регистрации до 15 календарных дней,
         
      • предоставлена возможность предприятиям розничной торговли самостоятельно выбирать способ составления акцизных накладных при отпуске через колонки (ежедневную или сводную),
         
      • отменено требование об обустройстве уровнемерами-счетчиками резервуаров на производство горючего при очистке коксового газа,
         
      • для промышленных потребителей продлен срок подачи справки формы от 2 до 15 календарных дней;
         
      • уточнено количество и виды признаков для акцизных накладных для облегчения учета и систематизации использованных объемов топлива,
         
      • предусмотрена возможность оформления векселя для авиационных бензинов со сроком погашения до 270 дней.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Президент Украины Владимир Зеленский Горючее Алкогольный рынок Алкоголь Законодательство
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