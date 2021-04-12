Топ-менеджеры "Сумыоблэнерго" вывели в тень более 80 миллионов, – СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила коррупционные схемы в обществе "Сумыоблэнерго", к которым причастно руководство. Топ-менеджеры вывели в тень более 80 миллионов гривен.
Источник:СБУ
По предварительной версии, руководство компании должно было осуществить реконструкцию и восстановление энергетической системы региона. Работы урегулировали соответствующими государственными документами.
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Что обнаружила СБУ
- Установили, что организаторы фактически не выполнили 60% работ. Деньги за якобы их выполнение перечислили на счета коммерческих структур. Таким образом с предприятия вывели более 80 миллионов гривен.
- Кроме того, в течение 2017 – 2020 годов чиновники "Сумыоблэнерго" провели ряд операций по купле-продаже так называемых "мусорных" ценных бумаг. Через эту схему прибыли компании могли вывести на 195 миллионов гривен через подконтрольные коммерческие структуры. Правда, эту информацию еще проверяют.
- Сейчас СБУ также инициировала проверку информации, что убытки от схем менеджмента "компенсировались" искусственным повышением тарифов на электроэнергию для населения и бизнеса.
У руководства провели обыски
Во время обысков в рабочих кабинетах служащих и в офисах структур изъяли черновую бухгалтерию и документацию с доказательствами противоправной деятельности.
Также наложили аресты на счета подрядных организаций. Продолжается досудебное расследование для установления всех причастных и возврата денег.
Обыски у руководства компании / Фото СБУ
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