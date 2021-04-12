Служба безопасности Украины разоблачила коррупционные схемы в обществе "Сумыоблэнерго", к которым причастно руководство. Топ-менеджеры вывели в тень более 80 миллионов гривен.

По предварительной версии, руководство компании должно было осуществить реконструкцию и восстановление энергетической системы региона. Работы урегулировали соответствующими государственными документами.

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Что обнаружила СБУ

Установили, что организаторы фактически не выполнили 60% работ . Деньги за якобы их выполнение перечислили на счета коммерческих структур. Таким образом с предприятия вывели более 80 миллионов гривен .

. Деньги за якобы их выполнение перечислили на счета коммерческих структур. Таким образом с предприятия . Кроме того, в течение 2017 – 2020 годов чиновники "Сумыоблэнерго" провели ряд операций по купле-продаже так называемых "мусорных" ценных бумаг. Через эту схему прибыли компании могли вывести на 195 миллионов гривен через подконтрольные коммерческие структуры. Правда, эту информацию еще проверяют.

Сейчас СБУ также инициировала проверку информации, что убытки от схем менеджмента "компенсировались" искусственным повышением тарифов на электроэнергию для населения и бизнеса.

У руководства провели обыски

Во время обысков в рабочих кабинетах служащих и в офисах структур изъяли черновую бухгалтерию и документацию с доказательствами противоправной деятельности.

Также наложили аресты на счета подрядных организаций. Продолжается досудебное расследование для установления всех причастных и возврата денег.



Обыски у руководства компании / Фото СБУ