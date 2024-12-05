На Торецком направлении российские оккупанты проводят наибольшее количество штурмов, передает 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря ОТГ "Луганск" Анастасии Бобовниковой в эфире канала Киев 24.

Смотрите также Силы обороны восстановили контроль над Новым Комаром, – Deep State

Что известно о контрштурме на Торецком направлении

Бобовникова сообщила, что на Торецком направлении украинским Силам обороны противостоит "огромная" группировка российских войск. Однако пока украинским военным удается сдерживать врага и проводить штурмы.

К сожалению, там сейчас идут тяжелые городские бои. Это очень сложный тип боя, в городах затруднено ведение боя, трудно применять технику. К сожалению, именно на этом направлении враг бросает максимальное количество личного состава, чтобы вытеснить наших защитников,

– говорит Бобовникова.

Военные говорят, что ситуация в Торецке чрезвычайно сложная. Враг непрерывно штурмует город артиллерией и авиацией. Армия противника осуществляет примерно полторы тысячи обстрелов в сутки.

Ранее пресс-секретарь ОТГ "Луганск" также сообщила о потерях российской армии в боях за Торецк. По ее словам, еженедельно россияне теряют около одного механизированного батальона.