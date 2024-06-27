Военный эксперт Сергей Грабский рассказал 24 каналу, что сейчас самое горячее направление на фронте – это Торецкое. Он отметил, что россияне там пытаются выполнить комплексное задание, аналогичное тому, что было в районе Авдеевки.

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Тогда противник в Авдеевке пытался продвинуться с флангов, создать условный оперативный шок, чтобы или окружить украинские войска, или заставить их отступать. В больших масштабах именно это сейчас происходит и в районе Торецка.

"Враг поочередно атакует украинские силы с 3 разных направлений: Часового Яра, Торецка, через так называемое Покровское направление. Противник надеется протиснуться в район Торецка. Кульминация боевых действий именно там. От завершения этой операции зависит дальнейшая оперативная ситуация на линии фронта в целом", – отметил Грабский.

Последний узел сопротивления в Донецкой области

Военный эксперт объяснил, что в случае потери украинской армией Торецка, будет потерян и полностью контроль над донецкой агломерацией. Это позволит противнику значительно нарастить усилия и в дальнейшем развивать наступление в направлении Константиновки, Славянска, Краматорска.

Это последний узел сопротивления в Донецкой области. Бои там несут отчаянный характер, потому что обе стороны вполне осознают, какая на них ответственность, поэтому делают все возможное, чтобы достичь свои цели. Там интенсивные бои, которые будут продолжаться как минимум в течение нескольких недель,

– рассказал Грабский.

Коротко о потерях противника за сутки

Общие боевые потери врага за минувшие сутки составили: личного состава – 1260 человек, танков – 3 единицы, боевых бронированных машин – 9, артиллерийских систем – 42, средств ПВО – 5, БПЛА оперативно-тактического уровня – 24, автомобильной техники и автоцистерн – 6, спецтехники – 11.