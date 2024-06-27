Військовий експерт Сергій Грабський розповів 24 Каналу, що нині найгарячіший напрямок на фронті – це Торецький. Він зауважив, що росіяни там намагаються виконати комплексне завдання, аналогічне тому, що було в районі Авдіївки.

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Тоді противник в Авдіївці намагався просунутися з флангів, створити умовний оперативний шок, щоб або оточити українські війська, або примусити їх відступати. У більших масштабах саме це зараз відбувається й в районі Торецька.

"Ворог почергово атакує українські сили з 3 різних напрямків: Часового Яру, Торецька, через так званий Покровський напрямок. Противник має надію протиснутися в район Торецька. Кульмінація бойових дій саме там. Від завершення цієї операції залежить подальша оперативна ситуація на лінії фронту загалом", – зазначив Грабський.

Останній вузол спротиву на Донеччині

Військовий експерт пояснив, що в разі втрати українською армією Торецька, буде втрачений й повністю контроль над донецькою агломерацією. Це дозволить противнику значно наростити зусилля і надалі розвивати наступ в напрямку Костянтинівки, Слов’янська, Краматорська.

Це останній вузол спротиву на Донеччині. Бої там мають відчайдушний характер, бо обидві сторони цілком усвідомлюють, яка на них відповідальність, тому роблять все можливе, аби досягти свої цілі. Там інтенсивні бої, які будуть продовжуватися щонайменше протягом кількох тижнів,

– розповів Грабський.

Коротко про втрати противника за добу

Загальні бойові втрати ворога за минулу добу скали: особового складу – 1260 осіб, танків – 3 одиниці, бойових броньованих машин – 9, артилерійських систем – 42, засобів ППО – 5, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24, автомобільної техніки та автоцистерн – 6, спецтехніки – 11.