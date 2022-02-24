Экономика государства-агрессора продолжает реагировать на циничное решение Владимира Путина напасть на Украину.
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Торги на Московской бирже остановили
На Московской бирже торги рублем, акциями и фьючерсами почти не проводят. Котировки уперлись в установленные биржей границы.
Продолжение нормальных торгов возможно либо после расширения границ, или при появлении желающих продавать валюту и покупать акции при имеющихся курсах. Таких участников рынка почти нет.
Курс доллара уперся в верхнюю границу биржи – 84,075 рубля. Аналогичная ситуация с евро, курс которого достиг 95,243 рубля, и дальше не может расти из-за ограничений.
На рынке акций России ситуация аналогичная – почти все финансовые инструменты, которые торгуются на утренней сессии, "легли" на установленные биржей нижние пределы, дальше вниз котировки двигаться они не могут.