Экономика государства-агрессора продолжает реагировать на циничное решение Владимира Путина напасть на Украину.

Читайте также Путин заявил, что не будет оккупировать Украину, но требует у ВСУ сдаться

Торги на Московской бирже остановили

На Московской бирже торги рублем, акциями и фьючерсами почти не проводят. Котировки уперлись в установленные биржей границы.

Продолжение нормальных торгов возможно либо после расширения границ, или при появлении желающих продавать валюту и покупать акции при имеющихся курсах. Таких участников рынка почти нет.

Курс доллара уперся в верхнюю границу биржи – 84,075 рубля. Аналогичная ситуация с евро, курс которого достиг 95,243 рубля, и дальше не может расти из-за ограничений.

На рынке акций России ситуация аналогичная – почти все финансовые инструменты, которые торгуются на утренней сессии, "легли" на установленные биржей нижние пределы, дальше вниз котировки двигаться они не могут.

Важно! Россия открыто начала войну против Украины. Утром 24 февраля украинцы во многих городах проснулись от взрыва. Враг пошел в атаку. Вооруженные силы дают отпор. Мы – под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!