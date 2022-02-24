Економіка держави-агресорки продовжує реагувати на цинічне рішення Володимира Путіна напасти на Україну.

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Торги на московській біржі зупинили

На Московській біржі торги рублем, акціями та ф'ючерсами майже не проводять. Котирування вперлися у встановлені біржею кордони.

Продовження нормальних торгів можливе або після розширення кордонів, або при появі охочих продавати валюту і купувати акції при наявних курсах. Таких учасників ринку майже немає.

Курс долара уперся у верхню межу біржі – 84,075 рубля. Аналогічна ситуація з євро, курс якого досяг 95,243 рубля, і далі не може зростати через обмеження.

На ринку акцій Росії ситуація аналогічна – майже всі фінансові інструменти, які торгуються на ранковій сесії, "лягли" на встановлені біржею нижні межі, далі вниз котирування рухатися вони не можуть.

Важливо! Росія відкрито розпочала війну проти України. Вранці 24 лютого українці у багатьох містах прокинулися через вибухи. Ворог пішов в атаку. Збройні сили дають відсіч. Ми – під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!