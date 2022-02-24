Економіка держави-агресорки продовжує реагувати на цинічне рішення Володимира Путіна напасти на Україну.
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Торги на московській біржі зупинили
На Московській біржі торги рублем, акціями та ф'ючерсами майже не проводять. Котирування вперлися у встановлені біржею кордони.
Продовження нормальних торгів можливе або після розширення кордонів, або при появі охочих продавати валюту і купувати акції при наявних курсах. Таких учасників ринку майже немає.
Курс долара уперся у верхню межу біржі – 84,075 рубля. Аналогічна ситуація з євро, курс якого досяг 95,243 рубля, і далі не може зростати через обмеження.
На ринку акцій Росії ситуація аналогічна – майже всі фінансові інструменти, які торгуються на ранковій сесії, "лягли" на встановлені біржею нижні межі, далі вниз котирування рухатися вони не можуть.