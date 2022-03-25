Венгрия не разрешает поставлять оружие Украине через свою территорию. Кроме того, эта страна решила не поддерживать отказ от российских энергоносителей, ведь это приведет к резкому росту расходов.

На тему Польша, Чехия и Словения выдвинули план спасения Украины из 10 пунктов

Позиция МИД

Как отметил спикер МИД Украины Олег Николенко, Венгрии нужно пересмотреть свою позицию ради мира в Европе.

"Это война России против всего демократического мира. Поддерживать Украину одной рукой, а другой финансировать российскую машину агрессии, покупая нефть и газ – это давать России больше простора для наступления и убийств", – написал он.

Смотрите также – Проигрыш Украины будет проигрышем и для Шольца, – Краев