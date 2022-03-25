Угорщина не дозволяє постачати зброю Україні через свою територію. Окрім того, ця країна вирішила не підтримувати відмову від російських енергоносіїв, адже "це призведе до різкого зростання витрат".

Читайте також Польща, Чехія і Словенія висунули план порятунку України з 10 пунктів

Позиція МЗС

Як зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко, Угорщині потрібно переглянути свою позицію задля миру в Європі.

"Це війна Росії проти всього демократичного світу. Підтримувати Україну однією рукою, а іншою фінансувати російську машину агресії, купуючи нафту та газ – це давати Росії більше простору для наступу та вбивств", – написав він.

Дивіться також – Програш України буде програшем і для Шольца, – Краєв