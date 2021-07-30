Женщины и мигранты под прицелом: как кризис повлиял на проблему торговли людьми

Мир столкнулся еще с одним вызовом – пандемией коронавируса, которая повлияла на все сферы жизни и деятельности отдельных граждан, обществ и стран в целом. Проблема торговли людьми не является исключением.

30 июля – Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Начиная с 1991 года, от этих преступлений пострадали более 260 тысяч украинцев. И если в начале 2000-х годов преобладала сексуальная эксплуатация женщин, то сейчас лидирует трудовая среди мужчин. С началом российско-украинской войны распространенным явлением стало использование людей в военных конфликтах.

Интересно "Ребенок под ключ" за 60 тысяч долларов: СБУ разоблачила схему продажи детей за границу

Кроме экономических причин, которые заставляют искать работу за рубежом или в разных регионах своей страны, важными факторами, способствующими торговле людьми, являются отсутствие достоверной информации о возможностях трудоустройства, незнание своих прав, распространение стереотипов.

Вербовка детей, "дети-солдаты", сексуальная эксплуатация

Новое исследование, опубликованное в июле 2021 года Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), который охватывает период с 1 апреля 2020 года до 31 марта 2021 года, отмечает, что 17 стран попадают в категории третьего уровня. То есть они не полностью соответствуют минимальным стандартам противодействия торговле людьми и "не прилагают значительных усилий делать."

К ним относятся Гвинея-Бисау, Малайзия, Афганистан, Алжир, Бирма, Китай, Коморские острова, Северная Корея, Куба, Иран, Никарагуа, Россия, Южный Судан, Сирия, Туркменистан и Венесуэла.

В исследовании также отмечается, что 15 правительств "имеют правительственные вооруженные силы, полицию или другие силы безопасности, или правительственные группы, поддерживаемые правительством, которые вербуют или используют детей-солдат".

Например, в Индии и Непале некоторые молодые девушки из бедных и сельских районов были вынуждены выйти замуж, чтобы помочь своим семьям. Также в США, Великобритании и Уругвае домовладельцы заставляли своих арендаторов (часто женщин) заниматься с ними сексом, если они больше не могли платить за аренду.

Также сообщается, что в Гаити, Нигерии малые банды, действующие в лагерях для ВПО, воспользовались снижением безопасности и защиты, чтобы заставить жителей подчиняться платным сексуальным актам.

Влияние COVID-19 на торговлю людьми

В отчете 2021 года освещаются "монументальные" вызовы, которые открыла пандемия COVID-19. Отмечается, что торговцы людьми воспользовались глобальным кризисом и потерей доходов людей, а также увеличением времени, которое взрослые и дети проводили в Интернете.

Исполнительный директор УНП ООН Гада Вали отметила, что "пандемия увеличила уязвимость к торговле людьми, делая ее еще более трудной для обнаружения жертв, которые пытаются получить помощь и доступ к правосудию". Она призвала международное сообщество принять меры, чтобы защитить уязвимые группы населения планеты от последствий пандемии.



Исполнительный директор УНП ООН Гада Вали / Фото – иностранные СМИ

Представитель Управления ООН по наркотикам и преступности Илиас Чацис заявил, что "торговцы охотятся на уязвимость и часто заманивают своих жертв с фальшивыми обещаниями трудоустройства". По его словам, пандемия привела к значительным потерям рабочих мест во многих секторах, и это создает возможности для "преступных сетей воспользоваться отчаянными людьми".

Дети все чаще становятся жертвами торговли людьми

По оценке Международной организации труда ежегодно около 1,2 млн детей во всем мире становятся жертвами торговли людьми, в основном с целью коммерческой сексуальной эксплуатации или принудительного труда.

Преступники используют социальные сети и другие интернет-платформы для вербовки новых жертв и получают выгоду от повышенного спроса на материалы сексуальной эксплуатации детей (данные ООН).

Из-за блокирования и ограничения услуг противодействия торговле людьми, жертвы имели еще меньше шансов спастись от своих торговцев людьми. Когда границы закрыты, многие спасенные жертвы торговли людьми были вынуждены оставаться на несколько месяцев в убежищах тех стран, где их эксплуатировали, а не возвращались домой.

Основные услуги, оказывающие поддержку и защиту, на которые полагаются жертвы, были сокращены или даже прекращены.

Пандемия также привела к тому, что в некоторых странах правоохранители из специализированных подразделений по противодействию торговле людьми были назначены выполнять свои регулярные обязанности для контроля национальных усилий по сдерживанию распространения COVID, предоставляя торговцам людьми возможность действовать с меньшим риском обнаружения.

В исследовании говорится, что опыт предыдущих природных и антропогенных катастроф показывает, что женщины чаще всего страдают во время кризисов. Статус мигранта, этническая принадлежность и инвалидность, а также общий социально-экономический статус – характеристики, которые в сочетании с гендером могут усилить уязвимость женщин. В 2020 году 114 миллионов человек потеряли работу; большинство тех, кто потерял средства к существованию, были именно женщины.

Какая ситуация в Украине?

Торговля людьми была и остается актуальной проблемой для Украины. По оценкам Международной организации по миграции, более 260 тысяч украинцев пострадали от торговли людьми, начиная с 1991 года.

На сегодня Украина является одной из основных стран происхождения пострадавших от современного рабства в Европе. Только с января по июнь 2020 года МОМ в Украине идентифицировало более 800 пострадавших от торговли людьми и дало им помощь. И если в начале 2000 годов преобладала торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации, то сейчас лидирует трудовая эксплуатация.

В каких странах украинцы подвергаются эксплуатации?

Пострадавшие от торговли людьми, которым помогла МОМ в первой половине 2020 года, подверглись эксплуатации в 22 странах, в том числе и в Украине.

Данные Зарплаты женщин выросли, но все равно меньше, чем у мужчин

Российская Федерация остается главной страной назначения: 55% пострадавших, которым помогло Представительство МОМ в Украине, подверглись эксплуатации именно там. Второе место занимает Польша – 28,7% пострадавших. Торговля людьми внутри Украины, включительно с анексированным Крымом и неподконтрольными правительству территориями Донецкой и Луганской областей, – в этом рейтинге на третьем месте с показателем 8%.

Среди пострадавших, идентифицированных МОМ в Украине, преобладают мужчины (71%). Подавляющее большинство (97%) пострадавших, обнаруженных в первой половине 2020 года, были проданы в целях трудовой эксплуатации.

Так, в докладе Еврокомиссии по борьбе с торговлей людьми в 2020 году, в "ТОП-5" стран ЕС по количеству граждан, которые становятся жертвами торговли, вошли Румыния, Венгрия, Франция, Нидерланды и Болгария. Пятерка стран, не входящих в ЕС, по количеству жертв торговли людьми в ЕС были Нигерия, Китай, Украина, Марокко и Индия. В докладе говорится, что к средам высокого риска относятся проституция, сопутствующие агентства и услуги, услуги массажа, бары и ночные клубы.

"Основная причина – экономическое положение"

Президент ОО "Ла Страда-Украина" Екатерина Черепаха отмечает, что от торговли людьми может пострадать любой человек. По ее словам, есть ряд причин, почему люди попадают в такие ситуации. Но одна из основных – экономическое положение.

Люди ищут, как улучшить свое материальное положение и соглашаются на различные предложения по работе, которые в реальности оказываются совсем не теми, что им обещали с самого начала.

Однако, говорит эксперт, осведомленность граждан по сравнению с предыдущими годами относительно таких ситуаций значительно повысилась. Но лица, которые занимаются торговлей людьми, также постоянно меняют свои стратегии, тенденции и формы эксплуатации. Екатерина Черепаха говорит, что эксплуатация мужчин из Украины – тенденция не только последних лет.

В 90-х годах, когда только начинали говорить о торговле людьми, то в первую очередь это ассоциировалось именно с сексуальной эксплуатацией женщин. Но есть и другие формы эксплуатации, в том числе трудовой. И мужчины и дети также попадают в такие ситуации,

– отмечает эксперт.

По ее словам, мужчины часто не понимали, что попали в торговлю людьми и не набирались смелости просить помощь.

Данные Минсоцполитики

В 2020 году по данным Министерства социальной политики в Украине было установлено 132 человека, которые стали жертвами торговли людьми. Среди них 33 женщины и 97 мужчин. Большинство из них подверглись внутренней эксплуатации, однако 18 человек использовали за рубежом. А именно в России, Ливане, Италии, ОАЭ, Турции, Малайзии, Греции, Беларуси.

Виды эксплуатации, которой подверглись украинцы в 2020 году:

52 человека стали жертвами трудовой эксплуатации;

человека стали жертвами трудовой эксплуатации; 5 – сексуальной ;

– сексуальной ; 2 – попрошайничества;

– попрошайничества; 9 – вовлечение в преступную деятельность;

– вовлечение в преступную деятельность; 64 – использование в вооруженных конфликтах.

Екатерина Черепаха отмечает, что с начала российско-украинской войны люди были "в очень уязвимом состоянии и легче могли принять любые предложения".

По ее словам, на временно оккупированной территории Украины были случаи использования труда детей-подростков. Однако, основная проблема заключается в "чрезвычайной сложности сбора этих данных, их исследования и получения подтверждающих фактов для расследования и привлечения к ответственности виновных".



Екатерина Черепаха / Фото – "Политика. Деньги"

"Дела часто разваливались"

Остается сложным расследование преступлений трудовой эксплуатации, а также их правильная квалификация. В течение долгого времени, говорит Екатерина Черепаха, преступления торговли людьми в целях трудовой эксплуатации переквалифицировались на мошенничество.

Таких случаев было много, но если посмотреть на статистику, то отбиваться они не будут, потому что приговоров по таким делам очень мало. Очень часто эти дела просто разваливались,

– добавила эксперт.

На уязвимость даже потенциальных пострадавших в Украине повлияла пандемия коронавируса. Из-за суровых карантинных ограничений возникли сложности получения помощи. Люди не всегда имели возможность обратиться с заявлением за помощью к соответствующим службам.

Многие люди потеряли работу, экономическое положение упало. Несмотря на, фактически, безвыходную ситуацию, когда человек находился, например, в другой стране, ухудшались условия работы и усиливалась эксплуатация,

– добавляет Екатерина Черепаха.

В этом году по данным Минсоцполитики, установили 24 человека, пострадавших от торговли людьми, по состоянию на 30 апреля 2021 года. Среди них – 4 женщины и 20 мужчин, дети – отсутствуют. Все они являются гражданами Украины. Отмечается, что 22 человека стали жертвами внутренней торговли, двое подверглись эксплуатации в Словении и Российской Федерации.

Виды эксплуатации, которой подверглись украинцы в 2021 году

Трудовая – 13;

Сексуальная – 1;

Попрошайничество – 1;

Использование в вооруженных конфликтах – 9.

По данным Минсоцполитики больше всего жертв торговли людьми – из Харьковской области. На втором месте Херсонская и Кропивницкая – по четыре человека; на третьем – Киевская и Донецкая – по два человека. Также случаи такой преступности были выявлены в Днепропетровской, Луганской, Львовской, Одесской областях и в Киеве – по одному человеку.

Точной статистики нет

Екатерина Черепаха отмечает, что унифицированной статистики по торговле людьми в Украине нет. В Минсоцполитики оперируются данными, сколько было получено таких заявлений, сколько выявили таких статусов и сколько было отказов. В органах Национальной полиции руководствуются тем, сколько было открыто уголовных производств, сколько выявлено пострадавших и сколько раскрыто дел.

Часть пострадавших не обращается в полицию и не получает такой статус. На самом деле количество людей в Украине, пострадавших от этих преступлений, – гораздо больше,

– говорит эксперт.

Люди чаще обращаются в общественные организации, звонят на анонимную горячую линию, чем просят помощь у правоохранительных органов.

Люди боятся, что им не помогут, что они не смогут ничего доказать. Этот процесс очень сложный. Даже те, которые изначально готовы довести дело до конца из-за затягивания дела могут терять терпение, силы и ресурсы, чтобы это продолжать,

– добавляет эксперт.