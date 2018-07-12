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Торговый центр в считанные секунды рухнул в Мехико: жуткие кадры

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Часть торгового центра обрушилась в Мехико
Часть торгового центра обрушилась в Мехико / Twitter

Днем 12 июля один из этажей большого торгового центра La Plaza Artz Pedregal обвалился в столице Мексики – городе Мехико.

Инцидент произошел на глазах у десятков прохожих.

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Очевидцы публикуют на страницах в соцсетях жуткие кадры, на которых видно, как часть многоэтажной постройки в виде навеса в считанные секунды превращается в руины.

Сначала начали трескаться стеклянные окна, а потом целый этаж буквально перевернулся на асфальт.

Причины этой чрезвычайной ситуации пока неизвестны. На месте работают аварийной службы.

По данным местных СМИ, роскошный торговый центр открыли чуть больше года назад.

О жертвах или пострадавших информации нет.

 

Теги: Чрезвычайное происшествие Мексика
Источник: 24 Канал
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