Торговый центр в считанные секунды рухнул в Мехико: жуткие кадры

Днем 12 июля один из этажей большого торгового центра La Plaza Artz Pedregal обвалился в столице Мексики – городе Мехико.

Инцидент произошел на глазах у десятков прохожих.

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Очевидцы публикуют на страницах в соцсетях жуткие кадры, на которых видно, как часть многоэтажной постройки в виде навеса в считанные секунды превращается в руины.



Сначала начали трескаться стеклянные окна, а потом целый этаж буквально перевернулся на асфальт.



Причины этой чрезвычайной ситуации пока неизвестны. На месте работают аварийной службы.



По данным местных СМИ, роскошный торговый центр открыли чуть больше года назад.



О жертвах или пострадавших информации нет.

El Grupo Sordo Madaleno, fue el encargado de construir la plaza Artz Pedregal, mismo que tiene a cargo el proyecto del centro comercial en donde ahora se encuentra el Estadio Azul. https://t.co/G9Gg4v7d8Y pic.twitter.com/n3VEoW94QX — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) 12 липня 2018 р.

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La empresa que construyó la plaza Artz Pedregal, es la misma que está encargada del proyecto del centro comercial en lo que ahora es el Estadio Azul.



Video: Especial



https://t.co/G9Gg4v7d8Y pic.twitter.com/VER3JqElWo — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) 12 липня 2018 р.

Seguimos en vivo desde la zona donde se registró esta mañana el derrumbe de una parte de la estructura de la Plaza Artz Pedregal en la #CDMX Las autoridades indican que no hay lesionados.

Aquí nuestra transmisión https://t.co/QcUDDzXVk9 pic.twitter.com/Jzk7ZgTLFg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) 12 липня 2018 р.

Las autoridades indican que, debido al derrumbe de una parte de la estructura del centro comercial Artz Pedregal, no hay lesionados, hasta el momento.

En estas imágenes se observa que ya se encontraba acordonada la zona mientras sucedía el colapso.



Video vía @SkyAlertMx pic.twitter.com/hyZ29JdiK4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) 12 липня 2018 р.