Торговый центр в считанные секунды рухнул в Мехико: жуткие кадры
Днем 12 июля один из этажей большого торгового центра La Plaza Artz Pedregal обвалился в столице Мексики – городе Мехико.
Инцидент произошел на глазах у десятков прохожих.
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Очевидцы публикуют на страницах в соцсетях жуткие кадры, на которых видно, как часть многоэтажной постройки в виде навеса в считанные секунды превращается в руины.
Сначала начали трескаться стеклянные окна, а потом целый этаж буквально перевернулся на асфальт.
Причины этой чрезвычайной ситуации пока неизвестны. На месте работают аварийной службы.
По данным местных СМИ, роскошный торговый центр открыли чуть больше года назад.
О жертвах или пострадавших информации нет.