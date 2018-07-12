Торговий центр за лічені секунди обвалився у Мехіко: моторошні кадри

Вдень 12 липня один з поверхів великого торгового центру La Plaza Artz Pedregal обвалився у столиці Мексики – місті Мехіко.

Інцидент стався на очах у десятків перехожих.

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Очевидці публікують на сторінках у соцмережах моторошні кадри, на яких видно, як частина кількаповерхової будівлі у вигляді навісу за лічені секунди перетворюється у руїни.

Спершу почали тріскати скляні вікна, а потім цілий поверх буквально перевернувся на асфальт.

Причини цієї надзвичайної ситуації поки невідомі. На місці працюють аварійній служби.

За даними місцевих ЗМІ, розкішний торговий центр відкрили трохи більше року тому.

Про жертв чи постраждалих інформації немає.

El Grupo Sordo Madaleno, fue el encargado de construir la plaza Artz Pedregal, mismo que tiene a cargo el proyecto del centro comercial en donde ahora se encuentra el Estadio Azul. https://t.co/G9Gg4v7d8Y pic.twitter.com/n3VEoW94QX — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) 12 липня 2018 р.

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La empresa que construyó la plaza Artz Pedregal, es la misma que está encargada del proyecto del centro comercial en lo que ahora es el Estadio Azul.



Video: Especial



https://t.co/G9Gg4v7d8Y pic.twitter.com/VER3JqElWo — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) 12 липня 2018 р.

Seguimos en vivo desde la zona donde se registró esta mañana el derrumbe de una parte de la estructura de la Plaza Artz Pedregal en la #CDMX Las autoridades indican que no hay lesionados.

Aquí nuestra transmisión https://t.co/QcUDDzXVk9 pic.twitter.com/Jzk7ZgTLFg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) 12 липня 2018 р.

Las autoridades indican que, debido al derrumbe de una parte de la estructura del centro comercial Artz Pedregal, no hay lesionados, hasta el momento.

En estas imágenes se observa que ya se encontraba acordonada la zona mientras sucedía el colapso.



Video vía @SkyAlertMx pic.twitter.com/hyZ29JdiK4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) 12 липня 2018 р.