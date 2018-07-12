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Торговий центр за лічені секунди обвалився у Мехіко: моторошні кадри

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Частина торгового центру обвалилась у Мехіко
Частина торгового центру обвалилась у Мехіко / Twitter

Вдень 12 липня один з поверхів великого торгового центру La Plaza Artz Pedregal обвалився у столиці Мексики – місті Мехіко.

Інцидент стався на очах у десятків перехожих.

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Очевидці публікують на сторінках у соцмережах моторошні кадри, на яких видно, як частина кількаповерхової будівлі у вигляді навісу за лічені секунди перетворюється у руїни.

Спершу почали тріскати скляні вікна, а потім цілий поверх буквально перевернувся на асфальт.

Причини цієї надзвичайної ситуації поки невідомі. На місці працюють аварійній служби.

За даними місцевих ЗМІ, розкішний торговий центр відкрили трохи більше року тому.

Про жертв чи постраждалих інформації немає.

 

Теги: Мексика Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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