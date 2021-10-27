СМИ пообщались с продавщицами Бессарабского рынка. Они рассказали, что видят Тищенко здесь регулярно.
Напомним Тищенко считает, что в Украине говядину можно купить по 20 гривен за килограмм
"Коля что, дурак?"
Для продавщиц остается загадкой то, почему нардеп от "Слуги народа" назвал какие-то нереально низкие цены на обычные продукты. Они рассказали, что на "Бессарабке" он любит поторговаться, а его любимое лакомство – сало. За мясо и сало Николай Тищенко, по словам продавщиц, торгуется "до последнего".
Другая продавщица искренне удивилась "говядине за 20 гривен", о которой говорил нардеп.
Да знает он цены, зачем сказал такое вообще? Коля что, дурак? Я даже не помню, в каком году килограмм говядины можно было купить по 50 гривен. Это просто нонсенс!
– сказала женщина.
Тищенко и нереальные цены на продукты: коротко
- Журналисты в кулуарах Рады спросили Тищенко, знает ли он о реальных ценах на продукты.
- Он смело ответил, что "конечно", ведь постоянно закупается на рынке.
- Нардеп заявил, что покупает килограмм говядины по 50 – 70 гривен за 1 килограмм.
- Кусок сала, по словам Тищенко, стоит от 50 до 200 гривен за килограмм. Гречку народный депутат покупает за 12 – 28 гривен.
- Такие нереальные цифры вызвали возмущение в соцсетях.