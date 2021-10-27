ЗМІ поспілкувалися із продавчинями Бессарабського ринку. Вони розповіли, що бачать Тищенка тут регулярно.

Нагадаємо Тищенко вважає, що в Україні яловичину можна купити по 20 гривень за кілограм

"Коля шо, дурень?"

Для продавчинь залишається загадкою те, чому нардеп від "Слуги народу" назвав якісь нереально низькі ціни на звичайні продукти. Вони розповіли, що на "Бессарабці" він любить поторгуватися, а його улюблені ласощі – сало. За м'ясо і сало Микола Тищенко, за словами продавчинь, торгується "до останнього".

Інша продавчиня щиро здивувалася "яловичині за 20 гривень", про яку говорив нардеп.

Та знає він ціни, навіщо сказав таке взагалі? Коля шо, дурень? Я навіть не пам'ятаю, в якому році кілограм яловичини можна було купити по 50 гривень. Це просто нонсенс!

– сказала жінка.

Тищенко і нереальні ціни на продукти: коротко