Олдершот – город в Юго-Восточной Англии с населением более 30 тысяч человек. Расположен в 50 километрах от Лондона. Именно этим населенным пунктом утром 20 сентября прокатился смерч.

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Торнадо возле Лондона

Торнадо прошел на расстоянии около 2 километров от Олдершота вскоре после 12:00 по киевскому времени.

Сообщается, что пострадавших нет. Власти призвали жителей вызывать экстренную помощь, если они увидят поврежденные деревья, которые, по их мнению, могли быть опасными.

Известно, что сильный ветер повредил несколько домов и повалил деревья.

В социальных сетях появились видеозаписи с камер дверных звонков, на которых видно, как ветер вздымает обломки в воздух. На дорогах и тротуарах в районе Олдершота были видны обломки черепицы.

Следует заметить, что в Великобритании в среднем бывает около 30 торнадо в год.

Стихийное явление в районе Олдершота связано с активными грозами в южных областях.

Торнадо прибыл через день после того, как метеорологическая служба выпустила предупреждение о грозе и через неделю, как температура на юге страны регулярно превышала 20 градусов тепла.