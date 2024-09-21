Олдершот – місто у Південно-Східній Англії з населенням понад 30 тисяч осіб. Розташоване за 50 кілометрів від Лондона. Саме цим населеним пунктом вранці 20 вересня прокотився смерч.

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Торнадо біля Лондона

Торнадо пройшов на відстані близько 2 кілометрів від Олдершота незабаром після 12:00 за київським часом.

Повідомляється, що постраждалих немає. Влада закликала жителів викликати екстрену допомогу, якщо вони побачать пошкоджені дерева, які, на їхню думку, могли бути небезпечними.

Відомо, що сильний вітер пошкодив кілька будинків і повалив дерева.

У соціальних мережах з'явилися відеозаписи з камер дверних дзвінків, на яких видно, як вітер здіймає уламки в повітря. На дорогах і тротуарах у районі Олдершота було видно уламки черепиці.

Слід зауважити, що у Великій Британії в середньому буває близько 30 торнадо на рік.

Стихійне явище у районі Олдершота пов’язане з активними грозами в південних областях.

Торнадо прибув за день після того, як метеорологічна служба випустила попередження про грозу та за тиждень, як температура на півдні країни регулярно перевищувала 20 градусів тепла.