Поэтому местное МЧС объявило штормовое предупреждение оранжевого уровня опасности. Об этом сообщили российские СМИ и телеграм-каналы, пишет 24 Канал.

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Смерч накрыл населенный пункт

Так, 2 июня, россиян предупредили о приближении грозы, ливня, града и порывов ветра, скоростью до 22 метров в секунду. Однако смерч для россиян стал настоящей неожиданностью. Более того, как подчеркнули в местных СМИ, последний раз о нем в регионе предупреждали 2 года назад.

Несмотря на это, некоторые местные рассказали СМИ, что раньше не видели ничего подобного – разве что в фильмах-катастрофах.

Некоторые вживую смерч видели впервые: видео

Очевидцы его смогли увидеть и снять на камеры в Кинельском районе, а также вблизи села Бариновка в Нефтегорском районе Самарской области и ряде других населенных пунктов.

Как сообщили российские СМИ, в 16:30 смерч накрыл село Домашка. При этом по данным очевидцев в местных пабликах, стихийное бедствие стремительно двигалось в сторону Самары.

Торнадо в Самарской области: видео

Как видно на многочисленных видео, опубликованных в пабликах сети, огромный вихрь поднимался от поверхности земли к небу. Своими масштабами он не на шутку испугал россиян, ведь его высота достигала более 1 километра.

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Не торнадо единственным

Более того, непогоду сопровождал и град, который был толщиной в два пальца. Попав под него, можно было смело отправляться в больницу.

Однако, как подчеркнули местные СМИ, обошлось без печальных последствий. В ГУ МЧС не поступало сообщений ни о пострадавших, ни о разрушениях. Однако, как подчеркнули в чрезвычайном ведомстве вечером пятницы, подводить итоги пока рано.

Спасатели предупредили, что штормовое предупреждение будет продолжаться до ночи на субботу, 3 июня. Так что местных призывали не выходить из дома, закрыть окна и двери, а также отключить электроприборы.

Интересно, что, по данным метеорологов, нестабильная погода ожидает россиян в этом регионе и в выходные дни, 3 и 4 июня.

Непогода в Самарской области России / Кадры из соцсетей

Не первая беда на головы россиян