Через це місцеве МНС оголосило штормове попередження помаранчевого рівня небезпеки. Про це повідомили російські ЗМІ та телеграм-канали, пише 24 Канал.

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Смерч накрив населений пункт

Так, 2 червня, росіян попередили про наближення грози, зливи, граду і поривів вітру, швидкістю до аж 22 метрів за секунду. Однак смерч для росіян став справжньою неочікуваністю. Ба більше, як підкреслили у місцевих ЗМІ, останній раз про нього у регіоні попереджали 2 роки тому.

Попри це деякі місцеві розповіли ЗМІ, що раніше не бачили нічого подібного – хіба що у фільмах-катастрофах.

Дехто вживу смерч бачив вперше: відео

Очевидці його змогли побачити та зняти на камери у Кінельському районі, а також поблизу села Баринівка, що у Нафтогорському районі Самарської області, та низці інших населених пунктів.

Як повідомили російські ЗМІ, о 16:30 смерч накрив село Домашка. При цьому за даними очевидців у місцевих пабліках, стихійне лихо стрімко рухалося у бік Самари.

Торнадо в Самарській області: відео

Як видно на численних відео, опублікованих у пабліках мережі, величезний вихор піднімався від поверхні землі до неба. Своїми масштабами він не на жарт перелякав росіян, адже його висота сягала понад 1 кілометр.

Торнадо вражало своїми розмірами: відео

Не торнадо єдиним

Ба більше, негоду супроводжував і град, який був товщиною зо два пальці. Відтак потрапивши під нього, можна було сміливо відправлятися до лікарні

Однак як підкреслили місцеві ЗМІ, обійшлося без сумних наслідків. До ГУ МНС не надходило повідомлень ані про постраждалих, ані про руйнування. Проте, як підкреслили у надзвичайному відомстві ввечері п'ятниці, підбивати підсумки поки що зарано.

Рятувальники попередили, що штормове попередження триватиме до ночі на суботу, 3 червня. Тож місцевих закликали не виходити з дому, закрити вікна та двері, а також відключити електроприлади.

Цікаво, що за даними метеорологів, нестабільна погода очікує росіян у цьому регіоні і у вихідні дні, 3 та 4 червня.

Негода у Самарській області Росії / Кадри із соцмереж

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