Про це повідомляють російські ЗМІ. Стихійне лихо пошкодило житлові будинки росіян, передає 24 Канал.

Дивіться також Лише у трьох областях згоріло понад 6 тисяч будівель: у Росії сезон пожеж

У Росії випав величезний град

У мережі також поширили відповідні фото. На кадрах видно, що градини були розміром з куряче яйце. Як відомо, внаслідок такого явища є постраждалі. Крім того, град пошкодив 30 будинків та декілька авто.

Обійшлося без людських втрат,

– пишуть російські телеграм-канали.

В Росії випав великий град / Фото з соцмереж

Варто додати, що це вже не перший випадок, коли матінка-природа карає росіян. Так, 8 травня у Курганській області очевидці зняли рідкісне природне явище – вогняний смерч. Понад 300 житлових будинків та 3900 будівель знищено вогнем у Курганській області. У Свердловській – пожежа розгорнулась на площі в 54 тисяч гектарів.

Крім того, у Тюменській області виникла масштабна пожежа в районі села Успенка, яка охопила не лише населений пункт, а і його околиці. Так, в Успенці загорілася ферма, а згодом вогонь перекинувся на 30 будинків. Ба більше, через сильний вітер вогонь може перекинутися й на сусідні села.

Також на Камчатці селище Ключі буквально засипало попелом, адже поблизу прокинувся вулкан Шивелуч. Хмара попелу здійнялася у небо на висоту від 15 до 20 кілометрів. Зауважимо, що видовище вкрай моторошне. Складається таке враження, що перед нами не реальність, а фрагмент фільму про апокаліпсис.