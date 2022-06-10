Об этом 24 канала рассказал российский оппозиционный публицист и политолог Андрей Пионтковский . По его словам, российский диктатор уже кажется "торжественным гопником".

К теме Путин маниакально заявил, что следует Петру I и "возвращает территории" России

Путина оживили и вдохновили, – Пионтковский

Лидер государства-террористки заявил, что целью России является "возвращение" территорий, а также он сравнил современные события с временами московского царя Петра I. Это не только оправдание агрессии, считает российский публицист, а является программой на все последующие увлечения, потому что Путин "возвращать" собирается очень много.

Как отметил политолог, в новом выступлении глава Кремля его шокировал контраст между "2 Путиными" – на параде 9 мая и сейчас. Тогда российский диктатор издавался "стариком с пледиком" – совершенно растерянный и раздавленный человек.

Мол, он военный лидер страны, отправляющий войска на Донбасс, пришел и развалился в кресле и накрыл коленка пледиком, а все выступление было оправдательным, что "у нас не было иного выхода. Мы не могли поступить иначе". Сейчас ситуация крайне иная.

Сегодня уже он торжественный гопник с приблатной улыбкой угрожает всему миру,

– заметил Пионтковский.

Он добавил, что за эти поразительные изменения за 1 месяц ответственны такие политики, как Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Генри Киссинджер. Именно Макрон и был напуган состоянием Путина и стал говорить о том, что не стоит унижать Путина и сохраним лицо.

"Началось мощное давление на Украину с целью территориальных уступок. Поддержка части Запада оживила и вдохновила Путина. Он понял, что может вести себя так же резко и дальше", – предположил публицист.

Пионтковский об изменениях в поведении Путина: смотрите видео 24 канала

Политолог добавил, что, конечно, говорится не обо всем Западе, зато политика Германии, Италии и Франции существенно "обнажилась" за этот месяц. Мол, они играют на стороне Путина.

Андрей Пионтковский Российский публицист Они вместе с питерским гопником, угрожающим "забирать и возвращать". Этому противятся в США и Великобритании, хотя в США тоже "оживились" настроения в политикуме, что "поймем Путина". Речь не об откровенных агентах, работающих за деньги.

В общем, Пионтковский констатировал на том, что самое неприятное в позиции Германии и Франции то, что эти страны действительно испугались перспективы победы Украины. "Они боятся победы Украины, потому что это означает переформатирование международных отношений, структуры европейской бюрократии и лишает их комфортной роли посредников между Западом и Кремлем", – пояснил он.

Новое циничное заявление Путина: что еще известно

Маниакальное мнение о Петре I и "возвращении российских земель" президент-убийца озвучил на встрече с молодыми предпринимателями, ведь, по мнению главы Кремля, начинать промывать населению мозга империализмом лучше как можно раньше.

В Офисе Президента сразу же отреагировали на новый цинизм в Москве. В частности, советник главы ОП Михаил Подоляк в твиттере написал, что такие сравнения президента-террориста и откровенные признания в захвате земель в очередной раз доказывают то, что уже давно известно всему миру.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко уверен в том, что российские пропагандисты теперь должны повторять новое заявление Путина беспрестанно и поддерживать такую позицию. Мол, Скабеева и Соловьев должны "кричать" об этом некоторое время.

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