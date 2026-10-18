В ходе операции "Вивальди" ВСУ впервые поразили новейшую огнеметную систему России

Бойцы Третьего армейского корпуса успешно поразили новейшую российскую огнеметную систему ТОС-3 "Дракон". Это первое поражение подобной техники, произошедшее в ходе операции "Вивальди".

Точный удар по вражеской цели нанесли операторы MURAMASA, входящие в состав 21-го полка беспилотных систем KRAKEN.

Подробности уничтожения вражеской техники

Как свидетельствуют кадры, опубликованные в телеграм-канале воинского соединения, вражескую технику удалось обнаружить и обезвредить с помощью дронов. Это событие стало очередным этапом активных действий украинских защитников на фронте.

ТОС-3 "Дракон" – новейшая российская тяжелая огнеметная система на гусеничном шасси, созданная с использованием элементов и боевого модуля от предыдущих систем (ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка").

Система оснащена меньшим количеством направляющих (15 труб вместо 24 у "Солнцепека"). Также она обладает увеличенной дальностью стрельбы (ориентировочно до 15–24 километров) термобарическими боеприпасами. Кроме того, система имеет дополнительные элементы защиты, в частности противодроновые решетки и динамическую защиту.

Как поразили огнеметную систему: смотрите видео

Напомним, в ходе всей операции "Вивальди " защитники вернули под полный контроль Украины 16 населенных пунктов и деоккупировали 277 квадратных километров. Общие потери российской армии за это время достигли 8000 солдат.