Тот, кто подрывает доверие к руководству страны во время войны, – работает на врага

В условиях войны активизировалось немало "диванных стратегов", лидеров общественного мнения и политиков-популистов, которые сознательно или не сознательно вносят раздор и пытаются ослабить Украину. Это и есть пятая колонна.

Вся мразь, подрывающая доверие к военному руководству стране во время войны – работает на врага.

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Вся мразь, пытающаяся вбить клин между Министерством обороны, Генеральным штабом и главкомом во время войны – работает на врага.

Вся мразь, подрывающая доверие к ВСУ и дискредитирующая их во время войны – работает на врага.

Никаких оправданий

Какими бы святыми мотивами они вам это не объясняли. Во время войны – это работа на врага. Точка.

Это я пишу как человек, минимум четыре дня в неделю суммарно проводящий в рейдах и на выездах совместно с нашими защитниками.

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: