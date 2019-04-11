Тотальный фейл: Насиров проиграл суд врачу и теперь сам должен заплатить

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров снова проиграл суд против врача Максима Соколова. Теперь Насиров обязан выплатить ему компенсацию.

Врач Максим Соколов свидетельствовал против Насирова в суде. Центр противодействия коррупции в Twitter сообщил, что экс-глава Государственной фискальной службы лично пришел на суд.

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Насиров просил суд признать обследование и показания в суде врача Соколова по его делу незаконными. Он также хотел взыскать с врача миллион гривен за моральный ущерб и еще миллион гривен – с медучреждения. Однако, Роману Насирову отказали в удовлетворении иска. Кроме этого, суд обязал заплатить врачу Соколову 13 тысяч гривен компенсации.

После суда Соколов отметил, что это не единственный случай, когда общественность встала на защиту медработника.

Насиров подчеркнул, что его адвокаты собрали достаточно доказательств, чтобы утверждать, что против него действовали по умышленному сговору. Он добавил, что будет подавать новый иск.

Коментар Насірова після суду pic.twitter.com/aclPz4ALqE — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) April 11, 2019

Что известно о конфликте Насирова и врача Соколова? Врач Максим Соколов – интервенционный кардиолог, который работает в Институте кардиологии им. академика М. Д. Стражеска. Из Национального антикоррупционного бюро Украины обращались в его институт с просьбой провести обследование состояния здоровья Романа Насирова.



Позже, как глава комиссии, он давал показания в суде по делу одиозного главы ГФС Насирова. Соколов озвучивал факты о состоянии здоровья чиновника.



Роман Насиров подал гражданский иск в суд, потому что эти данные разгласили без его разрешения. Также адвокаты Насирова подали в полицию заявление о возбуждении уголовного дела по той же причине.

Что известно о скандальном Романе Насирове? Экс-глава ГФС известен участием в коррупционных схемах. Насирова подозревают в хищении более 2 миллиардов гривен государственных денег. А еще Насирова обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом-беглецом Александром Онищенко. Сотрудничество заключалось в том, что Насирова переносил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а Онищенко проводил благодаря этому коррупционные схемы.



В марте 2017 года Насирова арестовали, однако впоследствии он вышел на свободу, так как его жена внесла 100 миллионов гривен залога. Кабмин уволил Насирова с должности главы ГФС, однако Окружной админсуд Киева восстановил его в должности и обязал выплатить упущенный заработок. Правда, это так и не произошло.



А ещё Насиров собирался стать президентом Украины: баллотировался на выборах в 2019 году, однако набрал мизерное количество голосов избирателей.

Смотрите видео о Романе Насирове: