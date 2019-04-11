12:15
11 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіна всі ігнорують. За матюки – в'язниця
      Вєсті Кремля
      23:51, 10 квітня
      Вєсті.UA: Чи залишиться Луценко на посаді. Яких звірят колекціонує Мосійчук
      Вєсті.UA
      19:39, 10 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 2
      Згадати все
      21:39, 10 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Тотальний фейл: Насіров програв суд лікарю і тепер сам має заплатити

      2908 Читать новость на русском
      Тотальний фейл: Насіров програв суд лікарю і тепер сам має заплатити
      Тотальний фейл: Насіров програв суд лікарю і тепер сам має заплатити / Фото з відкритих джерел

      Екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров знову програв суд проти лікаря Максима Соколова. Тепер Насіров зобов'язаний виплатити йому компенсацію.

      Лікар Максим Соколов свідчив проти Насірова у суді. Центр протидії корупції у Twitter повідомив, що екс-голова Державної фіскальної служби особисто прийшов на суд.

      Читайте також: Насіров подав до суду на Кабінет міністрів

      Насіров просив суд визнати обстеження та свідчення в суді лікаря Соколова у його справі незаконними. Він також хотів стягнути з лікаря мільйон гривень за моральну шкоду і ще мільйон гривень – з медзакладу. Однак, Роману Насірову відмовили у задоволенні позову. Крім цього, суд зобов’язав заплатити лікарю Соколову 13 тисяч гривень компенсації.

      Після суду Соколов зазначив, що це чи не єдиний випадок, коли громадськість стала на захист медпрацівника.

      Насіров наголосив, що його адвокати зібрали достатньо доказів, щоб стверджувати, що проти нього діяли за умисним зговором. Він додав, що буде подавати новий позов.

      Що відомо про конфлікт Насірова та лікаря Соколова? Лікар – Максим Соколов, інтервенційний кардіолог, який працює в Інституті кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска. Із Національного антикорупційного бюро України зверталися до його інституту з проханням здійснити обстеження стану здоров’я Романа Насірова.

      Пізніше, як голова комісії, він давав свідчення у суді за справою одіозного очільника ДФС Насірова. Соколов озвучував факти про стан здоров’я чиновника.

      Роман Насіров подав цивільний позов до суду, бо ці дані розголосили без його дозволу. Також адвокати Насірова подали в поліцію заяву про порушення кримінальної справи з тієї ж причини.

      Що відомо про скандального Романа Насірова?Екс-голова ДФС відомий участю в корупційних схемах. Насірова підозрюють у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних грошей. А ще Насірова звинувачують у співпраці з народним депутатом-втікачем Олександром Онищенком. Співпраця полягала в тому, що Насірова відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а Онищенко проводив завдяки цьому корупційні схеми.

      У березні 2017 року Насірова заарештували, проте згодом він вийшов на свободу, адже його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави. Кабмін звільнив Насірова з посади голови ДФС, проте Окружний адмінсуд Києва поновив його на посаді та зобов'язав виплатити упущений заробіток. Щоправда, цього так і не сталося.

      А ще Насіров збирався стати президентом УкраїниСкандальний Насіров подав документи у ЦВК для участі у виборах президента: балотувався на виборах у 2019 році, проте набрав мізерну кількість голосів виборців.

      Дивіться відео про Романа Насірова:

       

      blog_ava
      Головні новини 10 квітня: свіжі аналізи кандидатів та заборона на товари з РФ
      сьогодні
      2875
      Теги: Новини України Гроші Судді Роман Насіров Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Россия превращает Крым в наркопритон
      сьогодні , 12:02 Россия превращает Крым в наркопритон
      Отставной подполковник 169
      "Шазам!": 12-річний хлопець із магічною силою трансформації в дорослого супермена
      сьогодні , 11:30 "Шазам!": 12-річний хлопець із магічною силою трансформації в дорослого супермена
      Юлія Ліпенцева 67
      Реформа децентралізації: як змінилося маленьке місто за чотири роки
      сьогодні , 11:00 Реформа децентралізації: як змінилося маленьке місто за чотири роки
      Альона Захарова 1272
      Россия отправит крейсер "Москва" на покой
      сьогодні , 10:01 Россия отправит крейсер "Москва" на покой
      Злой Одессит 864
      Історія судді, яку покарали за відмову застосовувати домашній арешт до опонента президента
      сьогодні , 08:44 Історія судді, яку покарали за відмову застосовувати домашній арешт до опонента президента
      Фундація DEJURE 1062
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук