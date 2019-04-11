Тотальний фейл: Насіров програв суд лікарю і тепер сам має заплатити

Екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров знову програв суд проти лікаря Максима Соколова. Тепер Насіров зобов'язаний виплатити йому компенсацію.

Лікар Максим Соколов свідчив проти Насірова у суді. Центр протидії корупції у Twitter повідомив, що екс-голова Державної фіскальної служби особисто прийшов на суд.

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Насіров просив суд визнати обстеження та свідчення в суді лікаря Соколова у його справі незаконними. Він також хотів стягнути з лікаря мільйон гривень за моральну шкоду і ще мільйон гривень – з медзакладу. Однак, Роману Насірову відмовили у задоволенні позову. Крім цього, суд зобов’язав заплатити лікарю Соколову 13 тисяч гривень компенсації.

Після суду Соколов зазначив, що це чи не єдиний випадок, коли громадськість стала на захист медпрацівника.

Насіров наголосив, що його адвокати зібрали достатньо доказів, щоб стверджувати, що проти нього діяли за умисним зговором. Він додав, що буде подавати новий позов.

Коментар Насірова після суду pic.twitter.com/aclPz4ALqE — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) April 11, 2019

Що відомо про конфлікт Насірова та лікаря Соколова? Лікар – Максим Соколов, інтервенційний кардіолог, який працює в Інституті кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска. Із Національного антикорупційного бюро України зверталися до його інституту з проханням здійснити обстеження стану здоров’я Романа Насірова.



Пізніше, як голова комісії, він давав свідчення у суді за справою одіозного очільника ДФС Насірова. Соколов озвучував факти про стан здоров’я чиновника.



Роман Насіров подав цивільний позов до суду, бо ці дані розголосили без його дозволу. Також адвокати Насірова подали в поліцію заяву про порушення кримінальної справи з тієї ж причини.

Що відомо про скандального Романа Насірова?Екс-голова ДФС відомий участю в корупційних схемах. Насірова підозрюють у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних грошей. А ще Насірова звинувачують у співпраці з народним депутатом-втікачем Олександром Онищенком. Співпраця полягала в тому, що Насірова відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а Онищенко проводив завдяки цьому корупційні схеми.



У березні 2017 року Насірова заарештували, проте згодом він вийшов на свободу, адже його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави. Кабмін звільнив Насірова з посади голови ДФС, проте Окружний адмінсуд Києва поновив його на посаді та зобов'язав виплатити упущений заробіток. Щоправда, цього так і не сталося.



А ще Насіров збирався стати президентом України Скандальний Насіров подав документи у ЦВК для участі у виборах президента: балотувався на виборах у 2019 році, проте набрав мізерну кількість голосів виборців.

Дивіться відео про Романа Насірова: