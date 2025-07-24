Тоже не белые и пушистые, экс-сотрудник СБУ объяснил, как усилить эффективность НАБУ и САП

НАБУ и САП должны отвечать на подозрения, если есть факты злоупотреблений со стороны их работников. Но быстрое решение Верховной Рады изменить им подчинение без объяснений похоже скорее на политическое вмешательство, чем на правовую реакцию.

Такое мнение высказал 24 Каналу бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, комментируя ситуацию вокруг обысков и вероятных агентов влияния в антикоррупционных органах. Он отметил, что сначала стоило провести аудит, а не ломать систему на ходу.

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В чем обвиняют работников НАБУ и САП?

Отдельным работникам антикоррупционных органов обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Один из сотрудников, по версии следствия, пытался использовать служебное время и полномочия, чтобы лоббировать интересы своего отца, гражданина России, для получения господрядов в Дагестане. Также есть информация о торговле данными из государственных баз – в частности МВД и пограничной службы.

НАБУ и САП – не такие уж и белые и пушистые, как некоторые считают. Есть конкретная претензия. Надо на нее отвечать,

– подчеркнул он.

По его словам, независимость органа не означает автоматическую безошибочность, и общество имеет право знать, действительно ли отдельные сотрудники причастны к нарушениям.

Почему решение Рады вызывает подозрения?

Верховная Рада менее чем за день проголосовала за изменение подчинения НАБУ. Парламент передал контроль над бюро в Офис генерального прокурора. Ступак считает, что такая поспешность вызывает больше вопросов, чем ответов.

Когда Верховная Рада за 5 часов просто решила и переупорядочила эту организацию другой – это не нормально. Без аудита, без анализа эффективности.

– отметил он,

По его мнению, сначала нужно было проанализировать результаты работы антикоррупционных органов, определить проблемы, а уже потом принимать кадровые или структурные изменения.

Как реагируют общество и военные?

После голосования часть народных депутатов отказалась публично объяснять свою позицию. Ступак обратил внимание, что некоторые просто избегают эфиров и не комментируют резонансное решение.

"Меня очень удивила позиция отдельных нардепов, которые просто начинают отказываться от эфиров. Говорят: мы не приедем, мы не будем комментировать эту историю. Это выглядит максимально слабо", – сказал он.

Он привел пример Василия Вирастюка, который, по его словам, не смог аргументировать свою позицию и ограничился комментарием о том, что НАБУ "приходит, куда надо и не надо".

На этом фоне, по словам Ступака, четко высказались военные, которые публично заявили, что не поддерживают НАБУ или САП как институты, а выступают за честные и обоснованные процессы во власти.

Они отметили, что не защищают антикоррупционные органы, а отстаивают право граждан на прозрачность и аргументацию при принятии важных государственных решений.

Эта реакция демонстрирует запрос общества не на политические манипуляции, а на ответственность и открытость со стороны власти.

Как можно усилить работу НАБУ и САП?

Иван Ступак считает, что антикоррупционные органы действительно нуждаются в пересмотре подходов к работе, но это следует делать системно, а не хаотично. По его мнению, изменения должны основываться на открытом анализе результатов.

Сначала анализируется деятельность. Затем проводится аудит. И только после этого предлагается модель, которая реально повышает эффективность,

– объяснил он.

Он привел пример условного сценария, когда после анализа оказывается, что результативность органа составляет 3,1. Если есть проект, позволяющий вывести ее хотя бы до 7,1 – тогда стоит принимать изменения. Но не за пять часов без всякого обсуждения.